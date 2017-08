Dois portugueses sobem muralha de Galgorm Castle

Ricardo Santos e João Carlota passaram sexta-feira à segunda fase do Open da Irlanda do Norte, reservada aos 60 primeiros e empatados após duas voltas no campo de par-71 do Galgorm Castle, em Galgorm, Ballymena.

Piorando 8 pancadas no seu resultado (66-74), para um total de 140 (-2), Ricardo caiu da co-liderança (com os ingleses Gary King e Nick Mccarthy) para o 30.º lugar, empatado com 17 jogadores, mas está somente a uma pancada do segundo cut, que será feito no final da volta de sábado, para os 24 primeiros.

PUB

No domingo, os 24 finalistas defrontam-se entre si em jogos de match play (a eliminar) de seis buracos.

“Hoje as coisas não correram bem, mas não joguei mal, tendo em conta as condições climatéricas que se apresentaram (vento bastante forte e alguma chuva). Estive mal nos greens, foi a grande diferença para o dia de ontem”, explicou.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quanto a João Carlota, acrescentou um 73 ao 68 do primeiro dia, com isso descendo dos 13.ºs para os 46.ºs, com 141 (-1). Tomás Silva, o terceiro português em prova, foi eliminado nos 134.ºs, com 150 (74-76).

Na liderança, o escocês Ross Kellett (68-66) e o inglês Tom Murray (67-67), com 134.

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB

PUB