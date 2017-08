Belenenses estreia-se a ganhar na I Liga

O Belenenses somou neste sábado os primeiros pontos na I Liga após derrotar no Estádio do Restelo o Marítimo, por 1-0. O golo que garantiu a vitória dos “azuis” contra os madeirenses foi marcado pelo defesa central Nuno Tomás, no início do segundo tempo.

Numa partida onde o Belenenses teve maior percentagem de posse de bola, mais remates e mais cantos, o resultado manteve-se inalterado na primeira parte, mas na segunda parte os lisboetas foram rápidos a chegar à vantagem.

Com pouco mais de um minuto decorrido, na sequência de um livre cobrado por Chaby, Nuno Tomás, defesa central formado no Belenenses que na época passada jogou por empréstimo no Real, conseguiu colocar a bola no fundo da baliza de Charles, garantindo os três pontos para os “azuis”.

