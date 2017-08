Será em Outubro a nova greve dos médicos se Governo não der respostas

Os sindicatos que representam os médicos dizem que será convocada uma greve para a primeira semana de Outubro — a segunda greve do ano — se o Governo não responder às suas reivindicações. A escolha desta data não foi feita ao acaso: tem a ver com o calendário eleitoral, dizem.

A informação foi avançada nesta sexta-feira à tarde, em conferência de imprensa conjunta do SIM — Sindicato Independente dos Médicos e da Fnam — Federação Nacional dos Médicos. Mário Jorge Neves, da Fnam, diz que não quer interferir no calendário das autárquicas. As eleições realizam-se no domingo dia 1. A greve, a acontecer, será depois.

De manhã os sindicatos estiveram reunidos com os ministros da Saúde e das Finanças. Um encontro que aconteceu, ao contrário do que é habitual, no Ministério das Finanças e não no da Saúde.

Segundo o SIM e a Fnam, o ministério de Adalberto Campos Fernandes comprometeu-se a, numa nova reunião agendada para o próximo dia 18, apresentar uma proposta com todas as matérias até agora discutidas.

“Exigimos respeito”, já tinha alertado Mário Jorge Neves, da Fnam, à saída do encontro, referindo que os representantes dos médicos chamaram a atenção dos ministros para “aspectos que seriam dispensáveis” no texto negocial que lhes foi apresentado esta semana, nomeadamente referências como “os médicos terem sido objecto de um aumento de 20%, quando os médicos têm os seus salários congelados há 12 anos” ou “quererem obrigar — o que nem aconteceu no período negro da troika — que médicos com mais de 55 anos de idade voltem a fazer urgência”.

As reivindicações dos médicos estão a ser negociadas há cerca de um ano e meio e passam, sobretudo, pela redução das actuais 18 horas para apenas 12 horas semanais do trabalho no serviço de urgência, pela diminuição do número anual de horas suplementares que os médicos são obrigados a fazer por ano (de 200 para 150) e pela redução do número de utentes por médico de família (de 1900 para 1550).

No documento negocial que fez chegar aos sindicatos, o Governo propôs que os profissionais com mais de 55 anos passem a fazer urgências. Diz que as remunerações dos médicos aumentaram entre 15% e 20% nos dois anos desta legislatura, um crescimento sem paralelo noutro grupo profissional da Administração Pública. E que, entre 2014 e 2017, o número de médicos especialistas aumentou 8,1% (1339) e o de enfermeiros, 9,4% (3477).

