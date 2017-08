Quatro pessoas detidas em Beja em operação contra tráfico de seres humanos

Dez trabalhadores de explorações agrícolas da zona de Beja, que viviam e trabalhavam em condições muito precárias, foram resgatados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). A instituição deteve ainda quatros cidadãos estrangeiros por tráfico de seres humanos.

O SEF indica que os dez trabalhadores, também estrangeiros, foram sinalizados como vítimas de tráfico de seres humanos e encaminhados para uma instituição de apoio, segundo um comunicado enviado à Lusa.

Denominada "Merlin", a operação decorreu na quinta-feira, na sequência de uma investigação que teve origem numa denúncia apresentada por três trabalhadores que conseguiram fugir às "malhas" da organização e se deslocaram a pé até ao Algarve.

As vítimas, segundo o SEF, denunciaram um esquema indiciário da prática dos crimes de auxílio à imigração ilegal, angariação de mão-de-obra ilegal e tráfico de pessoas para efeitos de exploração laboral, tendo os factos sido participados ao Ministério Público de Ferreira do Alentejo, que tem a cargo a investigação.

Em causa, de acordo com o SEF, está a atuação de um grupo criminoso organizado que se dedica a trazer cidadãos oriundos do Leste Europeu, nomeadamente da Moldávia e da Roménia, para explorações agrícolas no Alentejo a troco de avultadas quantias monetárias.

A investigação apurou que os trabalhadores eram angariados e aliciados nos seus países de origem, através de falsas promessas de contrato de trabalho, cujas cláusulas não eram cumpridas, nomeadamente no que respeita a remunerações e qualidade de vida.

Os trabalhadores que chegavam a Portugal eram transportados e alojados na zona de Beja e passavam a ser "controlados por um grupo de indivíduos que, de forma organizada, decidia os trabalhos a executar na agricultura e os horários a cumprir".

As vítimas, assinala o SEF, "nunca chegavam a receber qualquer salário, auferindo unicamente pequenas quantias para a sua própria subsistência", e eram "iludidos com a informação" de que não conseguiriam regularizar a sua situação em Portugal.

O SEF refere que o principal suspeito em investigação e nove trabalhadores sofreram um acidente rodoviário, na quinta-feira de madrugada, no Itinerário Principal (IP) 8, no sentido Beja-Ferreira do Alentejo.

O suspeito, que transportava os trabalhadores para uma exploração agrícola, escapou ileso, mas o acidente provocou nove feridos, cinco ligeiros e quatro graves entre os trabalhadores, adianta a organização de segurança.

Durante a operação, que envolveu 20 inspectores do SEF e em que foram identificados cerca de 100 cidadãos estrangeiros, foram cumpridos um mandado de detenção e um de busca domiciliária, tendo sido emitidos mais três mandatos de detenção no decurso da acção.

Os quatro detidos, com idades entre os 22 e os 42 anos, vão ser presentes ao Tribunal de Ferreira do Alentejo para aplicação de eventuais medidas de coação.

