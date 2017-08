Há poucas escolas de "topo" entre as que vão experimentar novas formas de ensinar

São poucas as escolas que estão no topo dos rankings, feitos com base nos resultados dos alunos, que decidiram integrar o projecto-piloto da flexibilidade curricular. A partir de Setembro, o novo modelo será aplicado em 236 estabelecimentos de ensino cujos nomes já podem ser consultados no site da Direcção-Geral de Educação.

O Externato Ribadouro, no Porto, o Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga, e a Escola Secundária do Restelo, sede do agrupamento com o mesmo nome, são algumas das excepções.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é aquela que contribui com mais escolas para o projecto-piloto. São 84. Segue-se a região Norte com 67.

Entre os 61 colégios privados que figuram na lista, pelo menos sete têm contratos de associação com o Estado, sendo financiados para garantir ensino gratuito aos seus alunos. Entre eles encontra-se a cooperativa Didáxis, de Vila Nova de Famalicão, um dos estabelecimentos que, com a actual tutela do Ministério da Educação (ME), teve mais cortes no financiamento.

Há 171 escolas públicas abrangidas pela nova experiência pedagógica, o que corresponde a 21% da rede dependente do ME.

Inicialmente, o Governo tinha equacionado estender a experiência a todas as escolas, mas na sequência das intervenções do primeiro-ministro e do Presidente da República acabou por optar por lançar um projecto-piloto. Nas escolas envolvidas também só serão abrangidos os anos iniciais de cada ciclo (1.º, 5.º, 7.º e 10.º).

As escolas que vão inaugurar a experiência de flexibilidade curricular têm apenas uma obrigação: a integração na matriz curricular de duas novas áreas. São elas Cidadania e Desenvolvimento e Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). É o que se encontra estipulado no despacho que regulamenta o novo modelo, que foi publicado no início de Julho.

Mas, se assim o entenderem, vão ter 25% do tempo de aulas para levar por diante novas formas de ensino. O que passará pela constituição de novas disciplinas, mas também por várias outras soluções já apresentadas pelo Ministério da Educação. Uma possibilidade: a fusão de disciplinas em áreas disciplinares, em que dois ou mais professores “trabalham em equipa” na preparação das aulas, que podem ser dadas à vez por cada um ou em conjunto. Por exemplo: em vez de trabalhar de forma separada as disciplinas de Físico-Química e Ciências Naturais, a escola pode juntá-las com a carga horária equivalente à soma das duas. Pode optar-se também pela alternância entre tempos de estudos tradicionais e semanas em que toda a escola trabalha em conjunto, numa perspectiva multidisciplinar, um só tema.

As escolas podem ainda optar por transformar disciplinas anuais em semestrais e os alunos do 10.º ano terão a possibilidade de trocar uma disciplina do seu curso por outra de um curso diferente.

