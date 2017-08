Circulação na nacional 125 já está restabelecida após acidente

Cinco pessoas ficaram feridas com gravidade na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros na Estrada Nacional 125, em Albufeira. A estrada esteve com a circulação condicionada, mas segundo o Comando de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, pelas 9h a o trânsito "já flui com normalidade".

Uma fonte do CDOS de Faro adiantou que o acidente ocorreu às 5h33 desta sexta-feira na Estrada Nacional 125 junto à localidade de Fontainhas, concelho de Albufeira, causando cinco feridos graves.

"Na sequência do acidente, a estrada esteve cortada, mas às 7h13 foi possível abrir uma das faixas", adiantou a mesma fonte.

Segundo o CDOS de Faro, no local estiveram 45 operacionais, com o apoio de 17 veículos.

