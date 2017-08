PCP vai propor fim da fusão da Refer com a Estradas de Portugal

Os comunistas vão propor a reversão da fusão entre a Refer e a Estradas de Portugal na Infra-estruturas de Portugal (IP) decidida pelo Governo PSD/CDS em 2015, de forma a voltar a ter a gestão ferroviária separada da rodoviária. Ainda sem especificar datas ou formas concretas, o PCP anunciou em comunicado que tomará um conjunto de “iniciativas no plano político e institucional” para concretizar a reversão da Infra-estruturas de Portugal. O assunto deverá ser levado às negociações do Orçamento do Estado para 2018.

Ainda antes da fusão, diz o PCP, a Refer e a Estradas de Portugal perderam “saberes, competências e equipamentos” e a nova entidade “passou a adquirir serviços que antes assegurava, com custos cada vez maiores para o erário público e colocando o Estado na dependência da banca, dos grandes grupos da construção civil e obras públicas que monopolizam e cartelizam o sector”. “Em poucos anos estas duas empresas foram reduzidas à condição de gestoras de empreitadas, concessões, subconcessões, subcontratações e de dívidas”, descreve ainda o partido.

A fusão na Infra-estruturas de Portugal, deixa no ar a “ameaça futura” de venda da Refer Telecom e da rede de comunicações da Estradas de Portugal, de venda da Refer Engineering, de venda do património ferroviário, de absorção pela IP das receitas de concessão das linhas urbanas e de longo curso da CP, da privatização dos terminais ferroviários de mercadorias, da concessão de terminais rodoviários e novas concessões na rede viária, enumera o PCP.

“Na verdade, a IP é um buraco financeiro”, apontam os comunistas, especificando que em 2016 aquela empresa recebeu 950 milhões de euros de aumentos de capital, 40 milhões de indemnização compensatória, 281 milhões de portagens, 674 milhões de euros de contribuição do serviço rodoviário e 68 milhões de euros de taxas de uso ferroviário “e apenas canalizou para o investimento 4% desse valor. Além disso, os comunistas falam também num desvio de verbas de investimento na infra-estrutura da ferrovia para “pagar o custo das PPP - parceiras público-privadas rodoviárias”.

“A situação exige que se inicie um processo para a reversão da fusão artificial entre a EP e a Refer, para voltar a reunir na mesma empresa ferroviária pública a CP, a Refer e a EMEF”, ao mesmo tempo que se “devolve a autonomia de gestão pública das infra-estruturas rodoviárias”, e para se “reforçar o investimento púbicos nas infra-estruturas de transportes”, argumenta o PCP.

