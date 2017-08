Novos embaixadores na OCDE, ONU e Santa Sé

Estão nomeados os novos embaixadores de Portugal na OCDE, na ONU e na Santa Sé. São eles respectivamente: Bernardo Homem de Lucena, Francisco António Duarte Lopes e António de Almeida Lima.

Bernardo Homem de Lucena chefiará assim, a partir de 1 de Setembro, a representação permanente de Portugal junto da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico (OCDE) depois de ter sido assessor para os assuntos diplomáticos do primeiro-ministro, cargo em que será substituído por Bernardo Futscher Pereira.

O embaixador Francisco António Duarte Lopes é já, desde do início de Agosto, o representante permanente de Portugal junto da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque. Era até agora director-geral de Política Externa.

Por sua vez, o embaixador António de Almeida Lima representará a partir de 1 de Setembro Portugal no Vaticano, depois de ter sido chefe do Protocolo do Estado da Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

