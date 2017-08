Cavaco Silva vai à Universidade de Verão do PSD falar sobre os jovens e a política

De forma inédita, o ex-Presidente da República vai dar uma aula na Universidade de Verão do PSD, no próximo dia 30 deste mês, dedicada ao tema "os jovens e a política". Aníbal Cavaco Silva vai fazer uma intervenção às 10h sobre os jovens e a política perante a centena de alunos que está inscrita na 15ª edição da escola de quadros social-democrata que se reúne como habitualmente em Castelo de Vide, desta vez de 28 de Agosto a 3 de Setembro.

Será a primeira participação do ex-Chefe de Estado num evento político desde que deixou o Palácio de Belém, a 9 de Março do ano passado, e o primeiro do PSD em muitos anos. Neste quase ano e meio, Cavaco Silva tem sido um ex-Presidente muito zeloso do seu silêncio – deu apenas uma entrevista ao PÚBLICO e outra à RTP -, tendo apenas participado na apresentação do seu livro de memórias, Quinta-feira e Outros Dias, em seis eventos ligados à educação e à cultura (incluindo a inauguração de um campus educativo em Baltar e uma doação de livros a Loulé), recebeu o rei de Espanha e Aga Khan IV, tomou posse como Conselheiro de Estado. Na qualidade de antigo Chefe de Estado fez três deslocações ao estrangeiro: para receber a medalha de ouro da Galiza, representar Portugal nas cerimónias fúnebres de Helmut Kohl, e participar num fórum internacional sobre paz e prosperidade na Coreia do Sul.

Enquanto Presidente, Cavaco Silva fez desde 2008 vários Roteiros para a Juventude pelo país, promoveu e patrocinou estudos e jornadas de reflexão sobre a juventude. E em 2015, a menos de um ano de deixar Belém, dedicou a última conferência internacional dos Roteiros do Futuro também aos jovens (Portugal e os jovens – novos rumos, outra esperança).

