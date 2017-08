Trump não descarta intervenção militar na Venezuela e renova avisos à Coreia do Norte

O Presidente norte-americano, Donald Trump, não deixa de parte uma intervenção militar na Venezuela para colocar um ponto final na crise política, social e económica deste país.

“Temos muitas opções para a Venezuela. Não vou descartar uma opção militar”, afirmou, citado pela CNN. “Temos muitas opções para a Venezuela. É nosso vizinho. Nós estamos por todo o mundo e temos tropas em todo o mundo em locais muito, muito longe. A Venezuela não é muito longe e as pessoas estão a sofrer, e estão a morrer. Temos muitas opções para a Venezuela, incluindo a possibilidade de uma opção militar se necessário”, continuou.

À Reuters, o Pentágono garantiu que não recebeu qualquer tipo de ordem no que respeita à Venezuela por parte da Casa Branca.

Estas afirmações foram feitas aos jornalistas e à margem do encontro entre Trump, a embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, e o secretário de Estado, Rex Tillerson, no resort de golfe em Nova Jérsia, onde o Presidente está neste momento a gozar um período de férias.

Donald Trump aproveitou ainda para voltar ao tema da Coreia do Norte e para, pela terceira vez só nesta sexta-feira, lançar avisos com destino a Pyonyang, afirmando que está a considerar sanções adicionais “tão fortes quanto possível”, cita a Reuters. Além disso, o Presidente afirmou que se “alguma coisa acontecer a Guam vai haver muitos problemas”, referindo-se à ameaça norte-coreana de atacar esta pequena ilha, que é território norte-americano, no Pacífico. Apesar disso, revelando que já falou com o governador local, garante que Guam “vai ficar muito segura”.

O Presidente americano adiantou também que ainda esta sexta-feira ia falar com o homólogo chinês, Xi Jinping, sobre a situação “muito perigosa” da Coreia do Norte. “Espermos que resulte”, disse. “Ninguém adora mais uma solução pacífica do que o Presidente Trump, asseguro-vos. Mas isto tem durado há muitos anos, teria sido muito mais fácil resolver isto há anos, antes que eles estivessem na posição que estão agora. Mas vamos ver o que vai acontecer”, referiu.

