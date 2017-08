Aos 113 anos, morreu o homem mais velho do mundo

Yisrael Kristal morreu esta sexta-feira com 113 anos. A um mês de fazer 114 anos, Kristal era o homem mais velho do mundo e sobrevivente do Holocausto.

Diz a BBC que Kristal, que nasceu na Polónia mas vivia em Israel, foi notícia no ano passado quando, com mais de 100 anos, decidiu realizar o seu bar mitzvah, a cerimónia judaica onde o adolescente se insere como adulto na comunidade. A primeira celebração não ocorreu devido ao começo da I Guerra Mundial, ficando assim adiada por um século.

Kristal nasceu numa aldeia a mais de 100 quilómetros de Varsóvia. Com a invasão nazi da Polónia em 1939, ele e a sua família foram colocados no gueto reservado aos judeus de Lodz, na capital polaca. Durante este período morreram os seus dois filhos e, em 1944, ele e a sua mulher, Chaja Feige, foram deportados para Auschwitz.

Chaja foi morta no campo de concentração, mas Kristal conseguiu sobreviver. Foi encontrado em Maio de 1945 quando as tropas dos Aliados libertaram o campo de concentração. Quando foi libertado pesava apenas 35 quilos, lembra a BBC.

Em Março de 2016, o Guiness reconheceu-o oficialmente como o homem mais velho do mundo.

