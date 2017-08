Podcast Planisférico: Martin Luther King goleador e Freddy Adu crítico de TV

E se um clube tivesse tido a ousadia de juntar na mesma equipa jogadores chamados Rudigullithi, Martin Luther King Junior, Jim Morrison Varela e Creedence Clearwater Couto? E se Steven Vitória tivesse sido jogador de Rui Vitória no Vitória e marcasse o golo da vitória num jogo contra o Vitória? E se Freddy Adu tivesse assinado um contrato com um clube polaco chamado Sandecja Nowy Sacz?

É verdade, são demasiados “ses”. E o mais descabido de todos, como é evidente, é aquele que diz respeito a Freddy Adu – mascote do podcast Planisférico e futebolista nas horas vagas. É verdade, temos de nos penitenciar: precipitámo-nos com a perspectiva de Adu arranjar clube dez meses depois e a realidade castigou-nos. Era demasiado bom para ser verdade. Depois de gravado o nono episódio deste podcast, o Sandecja Nowy Sacz anunciou o fim do período de testes ao norte-americano, sem que fosse assinado um contrato. “No passado teria assinado mesmo sem qualquer hipótese de jogar. Não quero voltar a cometer esse erro. Haverá quem tente fazer disto uma coisa má, mas eu vejo-a como uma boa decisão porque não quero meter-me nesta confusão. A definição de insanidade é repetir a mesma coisa e esperar resultados diferentes. A dado ponto tens de aprender com os erros”, escreveu um assinalavelmente maduro Adu na rede social Twitter, para depois acrescentar: “Já chega. Guerra dos Tronos! Será a melhor série de sempre?”

Quem sabe não estará aí uma alternativa de carreira para Freddy Adu – crítico de televisão. Um dia ainda o vamos ver a apresentar um talk show. Como a experiência de Freddy Adu na Polónia deu em nada, o nono podcast Planisférico mergulhou no maravilhoso universo dos nomes de futebolistas. Rudigullithi, Martin Luther King Junior, Jim Morrison Varela e Creedence Clearwater Couto são todos exemplos reais da inesgotável imaginação dos pais e mães por esse mundo fora.

O podcast do Planisférico também está disponível no iTunes e nas apps para podcasts.

