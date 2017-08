O assassinato de Martin Luther King é um filme

A vida de James Earl Ray, o assassino de Martin Luther King, será adaptada para o cinema sob direcção de Scott Cooper, o realizador de Crazy Heart, Out of the Furnace e Black Mass. Hellhound On His Trail será baseado no livro escrito, em 2010, pelo historiador e jornalista Hampton Sides, que narra o fatídico dia 4 de Abril de 1968, em que o activista pelos direitos civis foi assassinado na varanda de um hotel em Memphis.

A história acompanha o crime. Martin Luther King era um pastor protestante que se tornara líder da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, luta que lhe valeu o Prémio Nobel da Paz, aos 35 anos. Ao seu assassinato seguiu-se a maior caça ao homem realizada pelo FBI até à data. J. Edgar Hoover quem comandou a investigação que durou dois meses, até ter ser sido capturado o assassino.

James Earl Ray é o nome do criminoso, um fugitivo da Penitenciária do Missouri, que cometeu o crime por acreditar que Luther King era um traidor que influenciava multidões nas suas manifestações para enfraquecer o país a nível político e económico. Ray foi preso e condenado a 100 anos de prisão. Faleceu em 1998, aos 70 anos naquela que era a sua morada desde 1969: a prisão.

O realizador britânico Paul Greengrass já tentara passar a história do assassinato de Luther King e a caça ao assassino para o grande ecrã em 2016, mas o projecto, Memphis, não se concretizou. Agora, a Black Label Media e o produtor John Lesh serão co-produtores do filme sob direcção de Scott Cooper que transpõe o livro publicado, em 2010, pela editora Doubleday.

