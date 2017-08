Toshiba com prejuízos líquidos de 7474 milhões de euros em 2016

A Toshiba registou prejuízos líquidos de 965.660 milhões de ienes (7474 milhões de euros) no exercício fiscal de 2016, indicam os resultados financeiros apresentados esta quinta-feira, com mais de três meses de atraso.

PUB

A empresa tecnológica japonesa publicou os resultados financeiros relativos ao anterior exercício fiscal, que terminou em 31 de Março, depois de obter a autorização parcial por parte dos auditores e de ter atrasado a apresentação por três ocasiões.

As graves perdas da Toshiba e os problemas de contabilidade devem-se às dificuldades financeiras da Westinghouse Electric, a divisão nuclear do gigante tecnológico japonês nos Estados Unidos, que entrou com um pedido de protecção contra falência em Março.

PUB

Para o exercício fiscal em curso, que termina em Março de 2018, a Toshiba prevê regressar aos lucros e encaixar 230.000 milhões de ienes (1779 milhões de euros).

PUB

PUB