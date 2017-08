Incêndio na Mealhada obriga a cortar A1 nos dois sentidos

Um incêndio obrigou ao corte, nesta quinta-feira da auto-estrada 1 (A1), nos dois sentidos, no nó da Mealhada que liga a Coimbra Norte, confirmou fonte do sub-destacamento de trânsito da Mealhada. Segundo a mesma fonte, a via foi cortada por volta das 13h20 e ainda não há previsão de quando possa voltar a ser restabelecida a circulação.

PUB

O trânsito, acrescenta a fonte, está a ser desviado para a Nacional 1 e para o IP3 e a A14. O incêndio na localidade de Rio Covo, concelho da Mealhada, está a ser combatido por 88 operacionais, apoiados por 20 veículos terrestres e ainda dois meios aéreos. O alerta para o fogo florestal foi dado às 12h33.

Segundo o site da Protecção Civil, há ainda um outro fogo activo no concelho da Mealhada, na freguesia de Vacariça, que está a ser combatido por 13 bombeiros e quatro viaturas.

PUB

PUB

PUB