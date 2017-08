Incêndio em Abrantes obriga à evacuação de quatro aldeias

Quatro aldeias foram evacuadas esta quinta-feira em Abrantes devido a um incêndio que lavra há cerca de 24 horas naquele concelho do distrito de Santarém, tendo as chamas consumido uma casa de primeira habitação e chegado já ao concelho de Tomar disse a presidente da autarquia.

Em declarações à Lusa, a presidente da autarquia, Maria do Céu Albuquerque, disse que o incêndio "está longe de estar controlado", tendo informado que foram evacuadas, "por precaução", as aldeias de Medroa, Braçal, Amoreira, Pucariça, nas freguesias de Aldeia do Mato e Souto, Rio de Moinhos.

"As pessoas [destas aldeias] estão a ser dirigidas para o Regimento de Apoio Militar de Emergência" (RAME), no Quartel Militar de Abrantes, acrescentou, tendo referido ainda que as chamas já haviam alastrado às localidades de Paul, Sentieiras e Alto da Chainça, na União de Freguesias de Abrantes, e à localidade de Pucariça, na freguesia de Rio de Moinhos.

ÚLTIMA HORA: Imagens exclusivas da evacuação no incêndio de Abrantes #LIVE #TomarTV Publicado por Tomar TV em Quinta-feira, 10 de Agosto de 2017

Também as populações de Aldeia do Mato e de Carreira do Mato "estão ameaçadas", indicou a autarca, tendo referido que o vento "mudou de direcção" e está "a propagar o incêndio até à freguesia de Martinchel", ainda em Abrantes e na fronteira com o concelho de Constância.

Foi na Aldeia do Mato que as chamas consumiram uma casa de primeira habitação, tendo ficado desalojadas cinco pessoas, que se encontravam na praia fluvial.

Estão no local a combater este incêndio, com três frentes activas, segundo a página da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), 634 operacionais, 203 viaturas e 8 meios aéreos, tendo Maria do Céu Albuquerque referido esperar pelo "reforço de mais 5 meios aéreos nacionais e internacionais, confirmado pela ministra da Administração Interna", e que "vão operar enquanto não anoitecer".

A câmara municipal recomendou aos veraneantes para abandonarem a praia fluvial de Aldeia do Mato, por precaução, e Maria do Céu Albuquerque explicou que "a dificultar o combate ao incêndio está o vento forte, muito calor e humidade nula".

O incêndio deflagrou às 18h14 de quarta-feira na União de Freguesias de Aldeia do Mato e Souto, no concelho de Abrantes.

Segundo a página da ANPC estão cortadas as estradas EN 358, EM 544, e EM 1212-1.

