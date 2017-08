Trump agradece a Putin pela expulsão de diplomatas: "Estamos a tentar cortar na folha salarial"

Donald Trump abordou a expulsão de 755 diplomatas norte-americanos por parte de Moscovo e que serviu de resposta às sanções aprovadas pelo Congresso dos Estados Unidos contra a Rússia, agradecendo a Vladimir Putin. Porquê? “Porque nós estamos a tentar cortar na nossa folha salarial”, explicou o Presidente norte-americano, citado pela Reuters.

No final de Julho, o Presidente russo anunciou a expulsão dos diplomatas norte-americanos até ao primeiro dia de Setembro, bem como o confisco de duas propriedades que estão nas mãos da diplomacia norte-americana, como medida de retaliação contra as sanções que o Congresso fez passar para castigar a interferência da Rússia nas eleições presidenciais de 2016 nos EUA.

“Quero agradecer-lhe porque estamos a tentar cortar na nossa folha salarial e, no que me diz respeito, estou muito agradecido por ele ter libertado um grande número de pessoas”, disse Trump aos jornalistas presentes no seu clube de golfe, em Bedminster, Nova Jérsia. “Não existe nenhuma razão para que eles regressem”, acrescentou ainda.

Como diz a Reuters, não foi claro se o Presidente dos EUA estava a ser irónico ou não.

