Observadores internacionais fazem avaliação positiva das eleições no Quénia

Os observadores internacionais às presidenciais no Quénia dizem não ter detectado indícios de manipulação eleitoral e repetiram o apelo para que a população permaneça calma enquanto decorre o processo de verificação dos resultados preliminares. A situação no país permanece tensa, com o candidato da oposição Raila Odinga a insistir que houve fraude na contagem que coloca à frente o Presidente cessante Uhuru Kenyatta.

Os observadores enviados pela União Europeia não encontraram “sinais de manipulação centralizada ou localizada” no processo de voto, anunciou a chefe da missão, Marietje Schaake, explicando que o grupo só se pronunciará sobre a contagem dos votos e comunicação dos dados no seu relatório final.

Um entendimento semelhante à missão enviada pela Comunidade da África Oriental (CAO) para quem as eleições foram “justas e livres”. Citado pelo jornal queniano The Star, Edward Rugumayo e considerou satisfatórias as explicações da comissão eleitoral em relação às denúncias feitas por Odinga. Quarta-feira, quando já estavam contados a maioria dos votos, o candidato da oposição disse ter provas de que piratas informáticos entraram no sistema informático daquele organismo, introduzindo um algoritmo que fez disparar os votos atribuídos a Kenyatta.

Esta quarta-feira, depois de ter prometido investigar as denúncias, o presidente da comissão eleitoral, Wafula Chebukati, confirmou que houve uma tentativa de intromissão no sistema, mas assegura que “não foi bem-sucedida”.

Um dirigente da coligação da oposição reafirmou, no entanto, as denúncias de fraude, dizendo que a candidatura de Odinga tem em sua posse dados da comissão eleitoral que comprovam que foi ele o mais votado. “Exigimos que Odinga e Kalonzo Musyoka sejam imediatamente declarados Presidente e vice-presidente", afirmou Musalia Mudavadi numa conferência de imprensa em Nairobi.

O antigo secretário de Estado norte-americano, John Kerry, que liderou os observadores da Fundação Carter, disse que o sistema eleitoral se mostrou sólido e que todas as partes devem esperar até que os números comunicados pelas assembleias de voto à comissão eleitoral (e que dão a Kenyatta 54,3% dos votos) sejam cruzados com os registos em papel enviados posteriormente – uma tarefa que as autoridades esperam concluir durante o dia de sexta-feira. “O Quénia deu um notável testemunho a África e ao mundo sobre democracia e o carácter da democracia. Não deixem que ninguém espezinhe isso”, afirmou Kerry, citado pela Reuters.

Já Thabo Mbeki, antigo Presidente sul-africano, enviado pela União Africana ao Quénia, disse à Reuters que as eleições decorreram de forma notável até agora, pelo que “seria muito lamentável que algo viesse a emergir, estragando o desfecho”.

Quarta-feira registaram-se protestos, alguns dos quais terminaram com intervenções musculadas da polícia, em dois subúrbios pobres de Nairobi e em Kisumu, um bastião de Odinga no Oeste do país. Um apoiante do candidato da oposição foi morto a tiro durante uma manifestação na capital e a polícia afirma que um homem foi morto à catanada no condado de Tana River, no centro do país, e dois dos alegados atacantes foram mortos pela polícia. Incidentes que trazem à memória o início dos protestos e motins que se seguiram às presidenciais de 2007, de que resultaram mais de 1200 mortos.

Nesta quinta-feira, uma equipa de reportagem da Reuters assistiu a confrontos entre jovens e a polícia no bairro de lata de Kawangware, também em Nairobi, durante os quais os agentes dispararam balas reais. Mas no resto da cidade, tal como no país, não havia registo de incidentes.

