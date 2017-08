“Ainda não se tentou uma negociação séria com Kim Jong-un”

Jenny Town é uma especialista da Escola de Estudos Avançados Internacionais da Universidade Johns Hopkins, onde colabora com o site 38 North, um dos poucos que recolhem informações credíveis e independentes sobre a Coreia do Norte. Numa altura em que a tensão atinge novos níveis, a analista defende o início de negociações imediatas e incondicionais entre Washington e Pyongyang.

É comum dizer-se sobre a situação na península da Coreia que não há boas opções. Qual seria a menos má?

Não há opções fáceis, isso é certo. Mas há certamente opções melhores do que outras. A via que não estamos a seguir é a que é provavelmente mais eficaz: sentarmo-nos à mesa das negociações.

Já houve negociações, que falharam. Hoje, a Coreia do Norte tem um programa nuclear desenvolvido, há uma crescente falta de confiança entre os dois lados. Que negociações seriam essas?

É simplista dizer que no passado as negociações falharam. Houve algumas bem sucedidas, mas infelizmente esses acordos foram quebrados ainda antes de entrarem em vigor. É esse o risco das tentativas de cancelar o acordo iraniano: Porquê assinar estes grandes acordos internacionais, se não resistem à entrada em funções de um novo presidente? Em 1994, por exemplo, a Coreia do Norte reduziu a produção de plutónio, trabalhámos no sentido de uma normalização das relações. Mas houve problemas de ambos os lados, não apenas da Coreia do Norte. Os mecanismos previstos para lidar com os problemas nunca foram utilizados porque o presidente [George W.] Bush tomou posse e cancelou o acordo. Desde então, houve também uma mudança de liderança [norte-coreana]. Portanto, todos os esforços de negociação foram feitos enquanto Kim Jong-il estava no poder. Até agora, a única tentativa feita com Kim Jong-un foi o Acordo de 29 de Fevereiro, também negociado durante a liderança de Kim Jong-il, em 2012, para enviar alimentos.

Foto Jenny Town colabora com o site 38 North, um dos poucos que recolhe informações credíveis e independentes sobre a Coreia do Norte DR

É errada a ideia de que falhámos negociações com Kim Jong-un. Não se tentou uma negociação séria com ele. O Governo norte-coreano procurou propor negociações anteriormente, que não foram recebidas de forma séria pelos EUA. A Coreia do Norte aumentou as suas capacidades nucleares e tornou-se mais difícil incentivá-la a considerar que o desenvolvimento nuclear não é do seu interesse. Mas é também cada vez mais difícil esperar que a Coreia do Norte faça cedências, antes de se sentarem sequer à mesa das negociações. Neste momento, sentem-se fortes e acham que a sua liderança é forte o suficiente para não fazer cedências. Portanto, o único caminho em frente é ter conversações exploratórias incondicionais para perceber realmente o que é possível e como podemos lá chegar.

O que estaria em cima da mesa dos dois lados?

Os norte-coreanos têm sido bastante claros sobre o que esperam do processo de negociações. Passa muito pela ideia de afastamento da política hostil dos EUA. E os EUA estão interessados em desanuviar a situação e, claro, conter o desenvolvimento de armas nucleares. Ambos os lados têm incentivos para falar um com o outro.

Há coisas que a Coreia do Norte quer que acabem, como os exercícios militares conjuntos com o Sul, sanções, situações que encaram como hostis e contra a sua legitimidade como Estado, bem como coisas que põem em causa o seu desenvolvimento económico. Idealmente, querem poder ter relações normais com outros países e querem o fim da Guerra da Coreia, querem um acordo de paz. Os EUA querem falar dos seus interesses de segurança, e isso passa pelos programas nuclear e balístico. Mas é difícil saber o que pode ser possível antes de as conversações começarem. Só podemos especular.

Pyongyang não parece interessada em sentar-se à mesa neste momento.

Há vantagens para a Coreia do Norte em negociar. É verdade que é difícil convencê-la de que não precisa de armas nucleares e de que os EUA não são uma ameaça, especialmente quando o presidente Trump faz declarações como as de terça-feira. Mas é preciso tempo para desenvolver esse tipo de relação e essa construção de confiança mútua pode fazer-se durante as negociações. Há muitas vantagens, económicas e militares, como acabar com os exercícios militares, com as sanções e com as ameaças contra o Estado. É do interesse da Coreia do Norte entrar em negociações, mas os termos de um acordo serão cada vez mais exigentes à medida que desenvolve o seu armamento nuclear.

A Administração Trump perdeu margem de manobra depois das declarações do Presidente?

É difícil, porque este tipo de declarações criam expectativas falsas e trazem consequências em caso de inacção. São muito prejudiciais e criam problemas de credibilidade. Foi isso que vimos em Abril, quando Trump ameaçou a Coreia do Norte e disse que ia enviar o porta-aviões Carl Vinson. Toda a gente percebeu logo a seguir que o Carl Vinson afinal não estava a caminho. Os norte-coreanos olham para situações destas como uma espécie de vitória. Eles viveram sob a ameaça dos EUA durante muito tempo, foram integrados no “eixo do mal” de Bush e foi-lhes dito que “todas as opções estão em cima da mesa, incluindo militares”. Olham para estas situações e depois para o que aconteceu no Irão, no Iraque, a deposição de Khadafi na Líbia. Numa cimeira regional, a delegação norte-coreana apresentou uma folha cheia de todas as vezes que os EUA ameaçaram a Coreia do Norte com armas nucleares. Vão até à altura em que ameaçaram lançar uma bomba atómica na Coreia do Norte ainda durante a Guerra da Coreia, ou quando posicionaram armas nucleares na Coreia do Sul já depois da guerra, embora as tenham retirado algum tempo depois. Olham para tudo isto como ameaças directas. Portanto, declarações como as de [secretário de Estado, Rex] Tillerson, que diz que os EUA não são inimigos, não querem mudar o regime, parecem vazias depois do que Trump disse.

A falta de negociações directas entre os EUA e a Coreia do Norte está a impedir que os dirigentes americanos percebam as motivações do outro lado?

Muita gente quer acreditar que a Coreia do Norte de hoje é o mesmo país que era durante os anos 1990. E isso, pura e simplesmente, não é verdade. A economia é mais forte, a liderança está muito consolidada e agora tem um programa nuclear em crescimento. Tem também uma pequena economia de mercado a nascer, tem empresas. Não é sequer a mesma Coreia do Norte de há dez anos. Enquanto não se reconhecer isso, que se trata de um país real, com interesses de segurança verdadeiros, com um interesse nacional, em vez de ser uma caricatura de um louco com armas nucleares, as políticas serão sempre pouco informadas e mal calculadas.

O pacote de sanções recentemente adoptado faz parte dessas políticas mal calculadas?

Há um papel para as sanções e, tendo em conta que a Coreia do Norte continua a desafiar o direito internacional ao continuar a fazer os testes, as sanções são justificáveis. Mas não vão ser a resposta, não vão ser as sanções a mudar o comportamento da Coreia do Norte. E nem têm de ser. As sanções não servem como estratégia, são um instrumento de diplomacia, para criar incentivos para a diplomacia. Mas enquanto não tivermos uma estratégia completa, coerente e consistente, que utilize todos os instrumentos na caixa de ferramentas da diplomacia, incluindo as negociações, a tensão irá continuar a subir.

Foto O anterior Presidente chinês, Hu Jintao, recebe Kim Jong-il, em Pequim, em 2010: Kim Jong-un ainda nem sequer foi à China Lan Hongguang/REUTERS

Trump exagera quando insiste na responsabilidade da China sobre a Coreia do Norte?

Há expectativas incrivelmente irrealistas acerca do que a China pode fazer. Há uma grande diferença entre ter influência económica e ter influência política. As pessoas sobreestimam como é que essa influência económica que a China tem como parceiro comercial se traduz em influência política. E acho que ficou claro que os norte-coreanos não estão dispostos a ser dominados por Xi Jinping, não são um Estado vassalo e não estão dispostos a jogar o jogo da China.

Quais são os limites da China quando lida com a Coreia do Norte?

Quando Kim Jong-il esteve no poder, desenvolveu uma relação com Pequim, e a China sabia mostrar-lhe quando é que as coisas estavam a ir longe de mais e quando é que tinha de recuar, e ele aceitava essas regras. Com Kim Jong-un simplesmente não existe uma relação. Ele ainda não foi a Pequim, os principais líderes chineses não foram a Pyongyang, e acho que ele deu sinais logo de início de que não pretendia ter a mesma relação que o pai tinha com a China. Parte disso traduziu-se na execução do seu tio, Jang Song-thaek, que era muito próximo da China. São sinais para a China que nunca teriam eclodido na era de Kim Jong-il.

Há alguma situação em que um ataque preventivo seria racional?

É uma situação muito delicada para a qual não há qualquer desfecho positivo. Quase se pode garantir que, se houver alguma acção militar na Coreia do Norte, haverá uma retaliação e não se sabe qual será o alvo ou qual o nível de resposta. Facilmente se chegaria a uma situação de guerra total.

