Procurar tesouros e visitar o Porto. Este fim-de-semana há geocaching

Colocar o Porto no mapa dos geocachers e promover um estilo de vida saudável. É este o objectivo do “Love Love��Porto”, um evento de geocaching que começa esta sexta-feira, dia 11, e decorre até domingo, com inscrição gratuita. Os jogadores vão poder conhecer os cantos e recantos da cidade, ao mesmo tempo que procuram os tesouros (ou caches) que estão à sua espera.

Numa autêntica caça ao tesouro em que o mapa deixa de ser em papel e passa a ser composto por coordenadas GPS, vai ser possível visitar, entre outros locais, a Praça da Ribeira, a Quinta do Covelo e os Jardins do Palácio de Cristal.

Ao todo, são três dias para caminhar ao ar livre, fazer inúmeras descobertas e actividades ambientais. O programa arranca esta sexta-feira com uma caminhada pelo centro do Porto, às 19h30. Na manhã do dia seguinte há um passeio de bicicleta pela zona próxima do rio e a partir das 14h é tempo para fazer uma prova de orientação, aprender fundamentos de sobrevivência, seguido de uma actividade de limpeza do meio ambiente. À noite, pelas 22h30, há uma caminhada nocturna para conhecer a cidade.

No último dia, domingo,vai ser realizada uma actividade de orientação com GPS. Mas, há também espaço para uma sessão de yoga e um piquenique, incentivando o desporto ao ar livre o convívio entre os participantes.

Para os inscritos na concentração de geocachers, a CP – Comboios de Portugal está a vender um bilhete promocional de dois euros, ida e volta, nos Comboios Urbanos do Porto, com origem em qualquer estação da rede e destino ao Porto.

Texto editado por Ana Fernandes

