Bronze para Nelson Évora no triplo salto

É a quarta medalha de Nelson Évora em Mundiais de atletismo. O atleta português conquistou nesta quinta-feira o bronze na final do triplo salto.

Évora (17,19 metros) ficou apenas atrás dos americanos Christian Taylor (ouro com 17,68 metros) e Will Claye (prata, com 17,63m).

O atleta do Sporting junta esta medalha em Mundiais ao ouro em Osaka 2007, prata em Berlim 2009 e bronze em Pequim 2015.

Esta é também a primeira medalha de Portugal nos Mundiais que estão a decorrer em Londres.

"Muito feliz por dar mais esta alegria aos portugueses", escreveu Nelson Évora na rede social Facebook.

