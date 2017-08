Aos 41 anos, Rui Sousa ganhou a 6.ª etapa da Volta

Foi com lágrimas furtivas que Rui Sousa, um veterano da Volta a Portugal e do pelotão, cruzou a meta montada em Fafe, para assinalar o final da 6.ª etapa da edição de 2017. Aos 41 anos, o corredor da RP-Boavista voltou a mostrar que ainda tem força e qualidade suficientes para se impor na maior prova do ciclismo nacional. Ele, que andou tão perto de conquistar a geral em edições anteriores, teve nesta quinta-feira um "prémio" especial.

Foram precisas 4h41m50s para cumprir a ligação de 182,7km de uma etapa que começara em Braga e que foi, uma vez mais, dominada pela W52-FC Porto, equipa que a cada dia confirma ainda mais o favoritismo na Volta. Sempre com o camisola amarela, Raul Alarcón, defendido, os "dragões" andaram sempre no comboio da frente e só a chegada ao troço de terra batida nos arredores de Fafe começou a definir as diferenças.

Nesse momento, na subida para o alto a Pedra Sentada, a cerca de 20km da meta, Rui Sousa decidiu atacar. Ainda faltava muito para a decisão da etapa, mas o experiente corredor, que já por quatro vezes ficara no pódio da Volta a Portugal, optou por arriscar, numa região que conhece em profundidade.

Começou por ganhar uma vantagem de 30s para o grupo do camisola amarela, diferença que se esbateu um pouco à entrada para os últimos 4km (especialmente pela resposta de Vicente de Mateos), mas que, ainda assim, seria suficiente para assegurar o triunfo, o quinto no currículo numa etapa da prova-rainha do ciclismo português.

Instantes depois de encostar a bicicleta, Rui Sousa foi abraçado por muitos dos adversários e pelo staff da RP-Boavista. E logo depois pela família, a mulher e as duas filhas, que o acompanharam na emoção da vitória - e do mais do que provável adeus ao ciclismo.

"Desde o início da Volta que queria discutir a geral, mas na Senhora da Graça percebi que não tinha capacidade. Senti, então, que tinha de apontar a uma etapa e nada melhor do que vencer desta forma. Acreditei que, com um pouco de sorte, poderia ganhar e no Alto do Viso fui ao carro e disse: 'Hoje vou ganhar a etapa'", desabafou, à RTP.

Atrás do português chegou Vicente de Mateos (Louletano), a 4 segundos, num vasto grupo que envolveu também todos os grandes favoritos ao triunfo final, Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira), Gustavo Veloso (W52-FC Porto), Raul Alarcón (W52-FC Porto) e Amaro Antunes (W52-FC Porto). No topo da geral, tudo na mesma.

Classificações

6.ª etapa (Braga-Fafe, 182,7km)

1. Rui Sousa (RP-Boavista): 4h41m50s

2. Vicente de Mateos (Louletano): a 4s

3. Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira): m.t.

4. Gustavo Veloso (W52-FC Porto): m.t.

5. Raul Alarcón (W52-FC Porto): m.t.

Geral individual

1. Raul Alarcón (W52-FC Porto): 28h09m22s

2. Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira): a 24s

3. Amaro Antunes (W52-FC Porto): a 30s

4. Vicente de Mateos (Louletano): a 34s

5. Gustavo Veloso (W52-FC Porto): a 39s

