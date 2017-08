A surpreendente vitória de Guliyev que impediu a dobradinha de Van Niekerk

A segunda final masculina da velocidade pura, nesta quinta-feira concluída durante a sétima jornada dos Mundiais de atletismo de Londres, proporcionou aquilo que se pode considerar uma surpresa, com a vitória do turco Ramil Guliyev, que assim impediu a dobradinha anunciada para o sul-africano Wayde van Niekerk, vencedor dos 400m.

Foi uma final que também confirmou a mudança de gerações na liderança do sprint da Jamaica, pois nenhum atleta deste país teve acesso a ela.

Quem teve lugar foi Isaac Makwala, o tal atleta do Botswana que se viu obrigado a correr sozinho em pista no dia anterior na tentativa de fazer um tempo que lhe desse o apuramento, e que, entretanto, se tornou o menino querido do público, isto depois de ter sido impedido por razões de segurança sanitária de correr os 400m, prova na qual era suposto ser o grande rival de van Niekerk.

Makwala e Van Niekerk eram os detentores das duas melhores marcas do ano, 19,77s e 19,94s respectivamente, e assim se encontravam num duelo muito anunciado, mas fora da distância em que são especialistas puros. Um importante outsider, com desempenhos surpreendentes nas preliminares, poderia ser Jereem Richards, de Trindade e Tobago, atleta que mostrou enorme potencial.

Richards saiu na pista sete e com alguma lentidão relativa, e o equilíbrio na frente foi quase sempre total. Guliyev conseguiu colocar-se no comando a 50m do fim, mas Van Niekerk repareceu e três homens lançaram-se sobre a meta muito próximos, tendo o turco ganho com 20,09s, com van Niekerk a dois centésimos e Richards, com forte recuperação final, a chegar à medalha de bronze, a um milésimo do sul-africano. Makwala, por seu lado, terminava em sexto atrás do britânico Nethaneel Mitchell-Blake (20,24s) e do melhor americano, Ameer Webb (20,26s). O tempo fresco e o vento contrário impediram registos cronométricos superiores.

Ramil Guliyev, de 27 anos de idade nasceu no Azerbaijão mas no início da carreira como sénior foi tentado a representar a Turquia, a partir de 2011. Nesta quinta-feira, desfilou com as duas bandeiras após a vitória... Foi sexto nos Mundiais de 2015 e oitavo na final olímpica do ano passado, tem uma marca pessoal de 19,88s, e fez lembrar ontem que detém a segunda marca de sempre para um júnior no duplo hectómetro, atrás de Usain Bolt (19,93s), com 20,04s.

Nos 400m barreiras femininos, as americanas eram supostas dominar, com duas atletas abaixo de 53 segundos este ano na final, Kori Carter (52,96s) na pista de fora, e a campeã olímpica Dalilah Muhammad (52,64s, líder mundial do ano) na pista quatro. A checa Zuzana Hejnova, dupla campeã mundial, vinha subindo e pareceria a principal rival das “ianques”, mas estas dominaram de facto desde início. Carter corria sem nenhuma referência adiante de si e arriscou tudo, face a uma Muhammad que esteve na frente boa parte da prova e saiu muito bem da última barreira para levar o triunfo com 53,07s, um tempo de enorme qualidade, contra 53,50s. Hejnova, por seu lado, não conseguiu resistir ao excelente final da jamaicana Ristananna Tracey (53,74s, recorde pessoal) e ficou fora do pódio (54,20s). No final desta prova, os Estados Unidos têm seis atletas em sete lugares — e os cinco da frente — da lista mundial do ano.

Nas eliminatórias de 5000m femininos, Laura Muir, a grande esperança britânica que ficou em quarto lugar nos 1500m, vinha tentar uma passagem à final, acabou em sétima da primeira série, fora das cinco que passavam directamente, mas o seu tempo de 14m59,34s deu-lhe o acesso por respescagem. Nessa primeira eliminatória correram as duas grandes favoritas para um embate imprevisível na final, a queniana Hellen Obiri (14m56,70s) e a etíope Almaz Ayana (14m57,06s), esta já vencedora dos 10.000m.

Na muito aguardada a qualificação do lançamento do dardo masculino, em temporada de excepcional nível, o líder mundial alemão Johannes Vetter não fez as coisas por menos e logo no primeiro ensaio despachou o engenho de 800 gramas a 91,20m, a melhor marca de sempre na disciplina em processo qualificativo.

