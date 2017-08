Pelo menos seis militares feridos após atropelamento nos subúrbios de Paris

Um veículo atingiu esta manhã de quarta-feira um grupo de seis militares nos subúrbios de Paris, França. O atropelamento e fuga aconteceu na cidade de Levallois-Perret. De acordo com as autoridades francesas, dois dos feridos estão em estado grave, detalha a agência Reuters.

O condutor do veículo permanece em fuga. Para já, o caso está a ser tratado como um acidente. No entanto, o presidente da Câmara da cidade, Patrick Balkany, este foi "sem dúvida" uma "agressão deliberada", cita o jornal espanho El País. De acordo com o autarca, o carro foi estrategicamente "posicionado" na praça da cidade, não longe do edifício da Câmara Municipal, e o condutor terá esperado pela saída dos militares, por volta das 8h, para arrancar o carro e conduzir contra eles.

"O BMW acelerou muito depressa no momento em que eles saíram. Isto aconteceu no meio da cidade. Aconteceu tudo muito depressa", descreveu Balkany em declarações ao canal televisivo francês BFMTV.

?? Incident à Levallois Perret : intervention de #Police en cours. Un véhicule est recherché — Préfecture de police (@prefpolice) August 9, 2017

O grupo de militares atingidos pertence a uma unidade antiterrorismo criada em Novembro de 2015, quando uma série de ataques terroristas, reivindicados pelo Daesh, espalharam o terror pela capital francesa e provocaram 130 mortos. No total, para esta unidade antiterrorismo estão destacados cerca de dez mil militares.

Em Abril, um carro da políca foi atacado nos Campos Elísios. Um dos polícias atingido a tiro não resistiu aos ferimentos. O grupo islamista Daesh reivindicou o atentado.

