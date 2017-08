Novo sismo na China faz pelo menos 19 mortos e cerca de 250 feridos

Pelo menos 19 pessoas morreram na sequência de um sismo de magnitude sete na escala de Richter, na região montanhosa de fronteira na província de Sichuan, a cerca de 200 quilómetros a norte da cidade de Guangyuan. Para além das vítimas mortais – entre as quais estão seis turistas – o terramoto provocou ferimentos a 247 pessoas, de acordo com dados das autoridades locais citados pela Reuters.

De acordo a agência oficial Xinhua, a maioria dos feridos não corre perigo. O sismo isolou ainda cerca de 100 turistas.

O hipocentro – ponto de onde emanam as ondas sísmicas – situou-se a uma profundidade de dez quilómetros, detalhou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. A área atingida pelo terramoto afectou o parque nacional de Jiuzhaigou, uma região remota no planalto tibetano inscrita na lista do Património Mundial da UNESCO. De acordo com o governo local, cerca de 45 mil turistas foram deslocados, mas haverá ainda cerca de mil pessoas à espera de serem retiradas da região.

O sismo desta madrugada acontece um dia depois de a mesma região ter sido atingida por um sismo de magnitude 6,5 na escala de Richter. Um terramoto que provocou a morte a mais de uma centena de pessoas e feriu milhares. A região de Sichuan é frequentemente atingida por sismos e está a ser afectada por réplicas durante as últimas horas. Em Maio de 2008, um enorme abalo matou cerca de 70 mil pessoas.

