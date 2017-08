Emigrantes lesados BES poderão recuperar 75% das suas aplicações

O Novo Banco está a apresentar uma solução aos emigrantes que subscreveram produtos do BES, que permitirá recuperar 75% dos montantes aplicados através de depósitos com um prazo médio de três anos. A solução abrange os emigrantes que não aceitaram a proposta comercial feita em 2015, mas também os que a aceitaram, que acabam por ver substancialmente melhoradas as condições de recuperação de boa parte das suas poupanças.

A solução, apresentada em articulação com o Governo, está integrada na troca de obrigações por depósitos, que está a ser feita a investidores particulares e institucionais, e a concretização está dependente da aprovação global dessa proposta, de forma a permitir a conclusão da venda do Novo Banco ao Lone Star.

As aplicações abrangidas pela solução agora proposta são o Euro Aforro 8, o Poupança Plus 1, a Poupança Plus 5, a Poupança Plus 6, o Top Renda 4, o Top Renda 5, o Top Renda 6 e o Top Renda 7.

Em mensagem colocada na página do Facebook, a AMELP – Associação que representa os emigrantes adianta que a solução de troca de dívida irá decorrer entre os dias 11 e 28 de Agosto e os emigrantes serão chamados ao Novo Banco para aceitação das propostas.

“A AMELP considera este chamamento das pessoas às agências honesto, verdadeiro e necessário. Quem não aceitar a solução entre os dias 11 e 28 de Agosto, corre o risco de ficar de fora”, refere a associação

De fora da solução estão ainda dois produtos, o Euro Aforro 10 e EG Premium, onde foram aplicados 80 milhões de euros, mas em relação aos quais há a promessa de ser encontrada uma solução. Ao contrário dos outros veículos que foram criados para subscrever dívida do BES (obrigações), que depois, através de uma engenharia financeira, ia parar às mãos dos clientes sob a forma de acções dos respectivos veículos, no Euro Aforro 10 e no EG Premium não são obrigações, o que tem dificultado a sua integração numa solução comercial. A solução para o Euro Aforro 10 está mais adiantada, podendo os clientes receber, já em Outubro, um primeiro depósito parcial (cerca de 15%), correspondente a valores que o Novo Banco encontrou disponíveis no veículo.

Através do esquema fraudulento, o BES vendeu acções (dos veículos ou instrumentos financeiros) aos emigrantes, com contratos de recompra periódicos a preços mais altos, o que, na prática, simulava um depósito a prazo.

