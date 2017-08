Desemprego cai abaixo dos 9% pela primeira vez desde 2009

A taxa de desemprego em Portugal acentuou, durante o segundo trimestre deste ano, a tendência decrescente que vem registando desde 2013, situando-se abaixo dos 9% pela primeira vez em mais oito anos.

De acordo com os dados publicados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, a taxa de desemprego ciforu-se, no período entre Abril e Junho deste ano, nos 8,8%, uma redução bastante acentuada de 1,3 pontos percentuais face aos 10,1% do primeiro trimestre de 2017. Em comparação com o período homólogo do ano anterior, a melhoria do indicador foi de dois pontos percentuais.

Na série do desemprego publicada pelo INE, é necessário recuar até ao primeiro trimestre de 2009, isto é, antes da crise da dívida soberana ter deflagrado na zona euro, para encontrar uma taxa de desemprego trimestral inferior a 9%.

Nos dados mensais do desemprego, Portugal já tinha baixado a barreira dos 10%. Esse indicador, contudo, utiliza um universo e metodologias diferentes da taxa de desemprego trimestral, que continua a ser a principal referência quando, por exemplo, os Governos fazem previsões para o desemprego.

Para o total de 2017, o Governo previa, no Programa de Estabilidade apresentado em Abril uma taxa de desemprego de 9,9%, o mesmo valor estimado pela Comissão Europeia em Maio. O indicador agora publicado pode apontar para que, tal como acontece com o crescimento do PIB, a taxa de desemprego possa vir a superar a expectativa do Executivo.

