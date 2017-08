Zamzam Farah começou a correr e não vai parar

“Até ao dia em que morrer.” Quando lhe perguntamos até quando vai correr, a resposta de Zamzam Mohamed Farah vai muito para lá de qualquer horizonte que se possa fixar no tempo. Zamzam vai correr sempre e os filhos que tiver também vão correr. Correr salvou-lhe a vida e foi um instrumento de sobrevivência bem longe da família e de um país, a Somália, que não tem paz há décadas. Zamzam Farah é uma atleta olímpica que foi ameaçada de morte por extremistas sem nome e sem rosto e que, por isso, nunca mais voltou a casa. Correr fez de uma rapariga de Mogadíscio uma mulher em Londres que deixou de ter medo.

PUB

Na manhã de 3 de Agosto de 2012, as eliminatórias dos 400m livres eram um dos eventos do programa atlético dos Jogos Olímpicos de Londres. Logo na primeira série estava uma das favoritas, a britânica Christine Ohuruogu, a correr na pista na pista cinco (seria medalha de prata). Na pista dois, estava Zamzam Farah, a única mulher da Somália nos Jogos, ela que tinha sido a porta-estandarte de uma comitiva de dois atletas na cerimónia de abertura. De hijab, com os braços e as pernas cobertas, Zamzam não avançou para lá das eliminatórias, mas já era uma vencedora só por estar ali, por fazer parte da família olímpica, por estar a cumprir um sonho que tinha desde criança.

“Nem uma libra no bolso”

PUB

Mas nem todos pensavam assim. “Numa noite, na Aldeia Olímpica, vieram ter comigo a dizer que tinham visto mensagens em que me ameaçavam de morte. Eu não levei a sério, pensei que era uma partida, mas fiquei com medo depois de falar com a minha mãe. Foi diferente, esse telefonema mudou tudo”, recorda Zamzam numa conversa com o PÚBLICO à beira do Estádio Olímpico, onde correu há cinco anos e que está a ser o palco dos Mundiais de atletismo. “Já não voltei para o meu país. Fiquei aqui e não conhecia ninguém, nem uma libra tinha no bolso. Não sabia o que fazer ou para onde ir. Fui parar a um hostel, mas continuava a receber mensagens de um grupo. ‘Se pensas que estás segura em Londres, nós sabemos onde estás’. Quase não saía, não confiava em ninguém. Falava com as pessoas, mas não lhes contava a minha vida, ninguém sabia quem eu era.”

Sem família, sem casa, sem referências. Foram meses terríveis para Zamzam Farah, até entrar em cena a “Running Charity”, uma instituição de solidariedade social que se dedica à reabilitação de jovens sem abrigo através da corrida. Alex Eagle, um dos fundadores da instituição que tinha ainda poucos meses de idade, encontrou Zamzam no tal hostel e tentou convencê-la a entrar no programa. A jovem somali aceitou, mas não revelou logo a sua identidade. Quando estavam a tirar umas fotografias para promover o trabalho da instituição é que perceberam que a corrida não era uma coisa estranha para Zamzam e ela contou a sua história a quem agora considera serem os seus irmãos e irmãs. “Eles nem queriam acreditar. E depois, arranjaram-me uma pessoa com quem treinar e eu fiquei muito feliz de poder voltar a correr”, expõe.

Seis meses depois de chegar a Londres, Zamzam recebeu autorização de residência permanente no Reino Unido e, em 2017, tem uma casa, um emprego (mas vai voltar a estudar) e já correu uma maratona, um desafio que a “Running Charity” lhe lançou e que ela aceitou sem reservas — correu na última edição da Maratona de Londres, um salto de quase 42 quilómetros em relação à volta à pista que fizera nos Jogos Olímpicos.

“Eles mudaram a minha vida e o Jamie, o meu treinador, ajudou-me muito e deu-me muita confiança para ir competir na maratona. E eu percebi que o podia fazer. Nem conseguia acreditar que o conseguia fazer. É diferente quando alguém confia em ti”, revela.

“Só queria jogar à bola”

Nem sempre foi assim. Em Mogadíscio, onde nasceu em 1991, Zamzam era uma criança que gostava de jogar futebol. Mais, era viciada em jogar futebol. “Lembro-me de a minha mãe me comprar uma bola, era muito feliz a jogar com os outros miúdos. Os vizinhos reclamavam porque eu era uma rapariga a jogar à bola, mas isso não me incomodava, só queria fazer uma coisa que me fazia feliz”, recorda. “Mesmo na escola, quando era a hora de comer, eu não queria comer, só queria jogar à bola, andava sempre a perguntar aos outros quem é que tinha trazido a bola”, acrescenta.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Do futebol, passou inicialmente para o basquetebol, e do basquetebol saltou mais tarde para a corrida, que a levou até Londres e até à elite da modalidade, nos Jogos Olímpicos, mas que a afastou de tudo o resto. E esta é a parte triste da história, em que Zamzam, de 26 anos, mal consegue dizer que não vê a mãe desde o dia em que saiu da Somália, os poucos segundos em que esconde o sorriso aberto e permanente de alguém que está sempre feliz.

Um sorriso que reaparece logo a seguir para falar dos filhos que vai ter e das oportunidades que eles vão ter, para falar da música que ouve — música country, surpreendentemente —, para falar de como gosta de cantar, em inglês e na sua língua materna.

A corrida, essa, volta a aparecer mesmo no final da conversa. Até Tóquio 2020? “Até ao dia em que morrer.”

PUB

PUB