Volta a Portugal: Gustavo Veloso impõe-se em Santa Luzia

Nova demonstração de força do FC Porto-W52 na Volta a Portugal. Na quinta etapa da corrida, foi Gustavo Veloso (4h37m56s) quem prevaleceu no alto de Santa Luzia, em Viana do Castelo, com uma ponta final de grande qualidade que só foi acompanhada por Vicente de Mateos (Louletano-Hospital de Loulé) e Daniel Mestre (Efapel).

PUB

Foram 179,6km a ligar Boticas, em Trás-os-Montes, ao Minho. Uma etapa que contou com uma longa fuga protagonizada por Luís Afonso (LA Alumínio-Metalusa), Mikel Bizkarra (Euskadi-Murias) e Yann Guyot (Armée de Terre) e que, a 14km da meta, levava 53 segundos de avanço sobre o pelotão. A reaproximação começou antes da entrada em Viana e a fuga foi completamente anulada a 7 km do final.

Na subida ao emblemático monte de Santa Luzia, as equipas dos candidatos já tinham preparado o terreno para o ataque decisivo e acabou por ser Gustavo Veloso, um dos favoritos à conquista da Volta, a sair por cima. Daniel Mestre tentou desferir um último ataque mas a derradeira curva frustrou-lhe os planos e abriu espaço para Vicente de Mateos segurar o segundo lugar, numa contagem de montanha de 3.ª categoria

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com este resultado, Gustavo Veloso fica a 36 segundos do camisola amarela, o companheiro de equipa Raul Alarcón, mas desvaloriza a ideia de uma rivalidade interna. "A intenção era preparar a chegada para o Raul, mas numa chegada como esta, com curva e contracurva, não podemos olhar para trás. A equipa está a fazer uma boa Volta e penso que não podia correr melhor. O importante é a equipa ganhar e o Raul está a mostrar que é o ciclista mais forte. Se for ele a ganhar, estarei cá para o apoiar até ao fim. Não competimos entre nós, competimos com as outras equipas", declarou à RTP.

Classificações

5.ª etapa

1. Gustavo Veloso (FC Porto-W52): 4h37m56s

2. Vicente de Mateos (Louletano-Hospital de Loulé): m.t.

3. Daniel Mestre (Efapel): m.t.

4. Krists Neilands (Israel Cyciling Academy): m.t.

5. César Fonte (LA Alumínios): m.t.



Geral individual

1. Raul Alarcón (FC Porto-W52): 23h27m31s

2. Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira): a 25s

3. Amaro Antunes (W52-FC Porto): a 29s

4. Alejandro Marque (Sporting-Tavira): a 35s

5. Gustavo Veloso (FC Porto-W52): a 36s

PUB

PUB