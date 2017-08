Diogo Mealha com boa estreia internacional

Diogo Mealha esteve em evidência, terça-feira, no primeiro dia do English Girls U14 Open Amateur Championship, o Open Amador de Inglaterra para jogadores sub-14, que atribui o Reid Trophy. Com uma volta de 73 pancadas no par-72 do The Manchester Golf Club, ficoun nos 12.ºs, num field de 144 jogadores.

Num dia de chuva, mais intensa da parte da tarde, o jogador do CG Miramar, de 14 anos, aqui a representar a selecção nacional pela primeira vez, chegou ao tee do 18 com uma pancada abaixo do par, fruto de 2 birdies (buracos 2 e 15), 1 eagle e 3 bogeys; mas fecharia a volta com um duplo bogey. Todos os jogadores saíram do buraco 1, entre as 7h e as 15h20

Luca Lopes (CG Vilamoura) também fez a sua primeira internacionalização, marcando 80 para se encontrar entre os 87.ºs. Já para Alberto Costa Marques (Miramar), campeão nacional de sub-12, foi a segunda internacionalização, duas semanas depois de ter competido no escalão de sub-12 do Campeonato Internacional Juvenil da Áustria; marcou 81 e está nos 104.ºs.

Hugo Pinto, o treinador que acompanha os jogadores, afirmou ao Gabinete de Imprensa da FPG:

“Depois da volta de treino ontem, acertámos a estratégia para cada jogador em função das características individuais do jogo. O primeiro dia de prova foi de chuva, mais intensa da parte da tarde. O campo é longo, sobretudo para o escalão em questão, sub 14. Os greens são difíceis, com posições de bandeira exigentes.

“Entrámos bem no torneio, com os jogadores a acabarem com consciência de haver espaço para melhorar amanhã e corrigir alguns detalhes. Esta participação é um passo seguro e necessário à evolução destes atletas. Mostraram muita maturidade e um excelente jogo.”

