Um Bruce Springsteen intimista na Broadway

Habituado a encher estádios, Bruce Springsteen quer agora tentar um modelo de concerto mais intimista e vai actuar durante dois meses no Walter Kerr Theater, na Broadway, uma sala de 960 lugares, célebre pelo seu décor rosa e dourado.

“Escolhi a Broadway para este projecto por causa desses velhos teatros lindíssimos, que me pareceram ideais para o que eu tinha na cabeça”, disse o cantor, observando que o Walter Kerr Theater “é provavelmente a sala mais pequena” em que actuou “nos últimos 40 anos”.

O espectáculo vai chamar-se Springsteen on Broadway e terá cinco apresentações por semana, de terça-feira a sábado, com antestreias já a partir de 3 de Outubro. A estreia oficial está marcada para 12 de Outubro e o espectáculo manter-se-á em cena até 30 de Novembro.

Além de interpretar uma escolha do seu extenso reportório, o cantor lerá excertos da autobiografia que lançou em 2016, Born to Run, e ainda outros textos que escreveu expressamente para este espectáculo. “Sou só eu, a guitarra, o piano, as palavras e a música”, diz o cantor de 67 anos. “Uma parte do show é falada, outra parte é cantada, e o alinhamento segue mais ou menos o arco da minha vida e do meu trabalho."

Depois de a sua mais recente digressão mundial com a E Street Band ter rendido, em 2016, cerca de 252 milhões de euros em receitas de bilheteira, o eventual lucro de Springsteen on Broadway pode ser menos relevante, para o cantor, do que o prazer de tocar num ambiente de proximidade e cumplicidade com os seus fãs. O ideal seria, por isso, que os 960 lugares do Walter Kerr Theater fossem ocupados, todas as noites, por verdadeiros admiradores da sua música, um objectivo ameaçado pelo lucrativo negócio da venda de bilhetes em segunda mão, um mercado cada vez mais global e que, segundo estimativas americanas, poderá representar quase sete mil milhões de euros anuais.

A prática de açambarcamento de bilhetes comprados na Internet, para posterior revenda a preços inflacionados, foi proibida nos Estados Unidos por uma lei federal aprovada no final do mandato de Obama, a Better Online Ticket Sales Act, mas a dimensão e as margens de lucro do negócio tornam difícil a sua erradicação.

Com bilhetes que podem custar entre 75 e 850 dólares, as reservas para Springsteen on Broadway abrem esta quarta-feira e encerram a 27 de Agosto. E para tentar minorar o efeito da revenda de bilhetes a preço mais caros – vulgo candonga –, a organização vai usar uma tecnologia chamada Verified Fan, desenvolvida pela empresa de bilhética Ticketmaster, que solicita aos potenciais interessados que se registem previamente, investigando depois o seu historial de compradores, e mesmo a sua actividade nas redes sociais, para tentar confirmar que são fãs genuínos.

