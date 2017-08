David Letterman de regresso, agora na Internet

Desde que o derradeiro episódio de Late Show with David Letterman foi para o ar em Maio de 2015 que David Letterman, o lendário apresentador, cómico e ex-meteorologista, não tem feito muito. Numa entrevista de capa que deu à revista New York em Março, Letterman, com uma farta barba que não existia antes, explicou que, após 33 anos a fazer talk shows nocturnos quase todas as noites, estava a tentar reambientar-se à vida normal e estruturar os seus dias à volta da mulher e do filho. Mas isso está prestes a mudar: na terça-feira, o Netflix anunciou que o apresentador vai voltar em 2018 para seis episódios de um novo programa de uma hora que inclui uma grande entrevista com um convidado e segmentos fora de estúdio, algo que em Letterman sempre brilhou.

Ao The New York Times, a lenda cómica explicou que não ia haver limites de tempo nas conversas e que o programa, ainda sem nome, ia ser diferente tanto dos talk shows que já fez antes quanto dos que existem agora no ar.

Na entrevista à New York, Letterman aludia ao comeback de Jack Paar, o apresentador de talk shows que nos anos 1970 voltou ao ar depois de oito anos de reforma, não demonstrando, contudo, qualquer interesse num regresso. Também dizia que passar tempo com a mulher e o filho não incluía ver talk shows. Nem sequer o de Stephen Colbert, que tomou o seu lugar no Late Show em Setembro de 2015 e, nos últimos tempos, tem vindo a ganhar muita força nas audiências com comédia política sobre Donald Trump.

Letterman também explicou que até Jon Stewart ter tomado conta de The Daily Show a política era algo em que não tocava, mas lembrou queTrump é alguém com quem falou inúmeras vezes no ar (uma das mais memoráveis foi quando pôs o actual presidente dos Estados Unidos, que se insurgia contra o facto de a China estar a arruinar a América, a admitir que as gravatas da sua linha de roupa eram feitas na China).

Letterman esteve no ar desde o início dos anos 1980, primeiro com o Late Night que passava a seguir ao The Tonight Show de Johnny Carson e depois viria a ser de Conan O'Brien e Jimmy Fallon e hoje pertence a Seth Meyers. Com a ajuda da cómica Merrill Markoe, que foi instrumental na criação e concepção do seu programa original, o apresentador trouxe à comédia televisiva uma sensibilidade sarcástica, sem paciência para as entrevistas normais a celebridades e sempre com muita vontade de subverter os cânones televisivos ao explorar e expor a mecânica do próprio tipo de programa que estava a fazer, tendo sido uma influência para as várias gerações de cómicos e apresentadores que se seguiram.

