Estuários da Europa mais sensíveis à pressão humana precisam de protecção urgente

Uma equipa de investigadoras portuguesas concluiu que os estuários da Europa com mais espécies de peixes sensíveis aos impactos da actividade humana, como a pesca, carecem de medidas de conservação, como a inclusão em “áreas protegidas”.

O trabalho, coordenado por Rita Vasconcelos, investigadora do MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é publicado esta quarta-feira na revista Scientific Reports.

A equipa mapeou os estuários existentes no mundo, a intensidade do tráfego marítimo, a densidade da população humana nos diferentes continentes e as áreas naturais protegidas – terrestres, estuarinas e marinhas –, partindo de uma base de dados, que agrega cerca de 400 estuários com aproximadamente 2500 espécies de peixes, e de informação de trabalhos anteriores.

Pergunta: será que se está a proteger as espécies de peixes mais sensíveis, as que têm, por exemplo, uma taxa de reprodução e crescimento mais lento? Resposta: não, em particular na Europa, defendem as investigadoras do MARE no artigo científico, assinado ainda por Marisa Batista e Sofia Henriques.

“A extensão da protecção não está a ser feita com base na sensibilidade das espécies que existem [nos estuários], é fruto de outras directrizes”, sustentou em declarações à Lusa Rita Vasconcelos, assinalando que os estuários europeus têm “muitas espécies de peixes sensíveis, pressões humanas altas”, decorrentes da densidade populacional, carga de poluição e pesca, mas a sua “protecção não é alta”.

O estudo olha, à escala global, para as relações entre a vulnerabilidade dos estuários e dos peixes que neles vivem, o impacto da actividade humana (poluição, mas sobretudo pesca) a que estão sujeitos e as medidas de conservação existentes, sem apresentar informação individualizada para cada estuário. Um estuário é, por definição, um ambiente aquático de transição entre o rio e o mar, contendo espécies de peixes próprias de rios e oceanos.

De acordo com o rastreio feito pelos cientistas portugueses, a propensão é para haver peixes mais sensíveis à pressão humana, em especial à pesca, à medida que os estuários se vão afastando da linha do equador em direcção aos polos e “estão mais abertos para o mar”. Estes estuários são maiores dos que estão mais próximos do equador, têm tendencialmente peixes maiores (com crescimento mais lento) e carnívoros (peixes que comem outros peixes).

