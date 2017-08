Túnel do Marão reaberto no sentido Vila Real-Amarante

Um incêndio num automóvel dentro do Túnel Marão levou ao encerramento da infra-estrutura rodoviária que liga Amarante e Vila Real, disseram à agência Lusa fontes da GNR e dos bombeiros de Vila Real.

A via esteve inicialmente cortada nos dois sentidos, mas uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto confirmou ao PÚBLICO que a via foi reaberta no sentido Vila Real-Amarante.

O trânsito ainda se encontra cortado no sentido contrário, estando a ser realizados os trabalhos de limpeza na via. O trânsito está a ser desviado para o Itinerário principal 4 (IP4).

O comandante dos bombeiros da Cruz Branca de Vila Real, Orlando Matos, referiu que se verificou um incêndio numa viatura dentro do túnel, na boca que sobe de Amarante para Vila Real.

Segundo Orlando Matos, os quatro ocupantes da viatura ligeira saíram pelo próprio pé. Ao PÚBLICO, o CDOS confirmou que o incêndio já foi dado como extinto.

De acordo com o CDOS do Porto, o alerta para ocorrência foi dado às 12h30 , estando apenas registados danos no veículo incendiado. No local estiveram 11 veículos e 36 operacionais.

A 11 de Junho, um incêndio num autocarro com 20 passageiros obrigou ao encerramento do túnel, cuja reabertura total só se verificou a 18 de Junho.

O túnel que liga Amarante, no distrito do Porto, a Vila Real, abriu em Maio do ano passado e tem duas galerias gémeas, cada uma com duas faixas de rodagem e com um comprimento de 5665 metros.

