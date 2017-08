Condutores notificados das infracções de trânsito cometidas na União Europeia

Os condutores que cometam infracções rodoviárias nos Estados-membros da União Europeia com veículos registados nestes países passam a ser notificados através de uma plataforma electrónica utilizada para o intercâmbio transfronteiriço de informações.

A troca de dados entre autoridades dos diversos países para intercâmbio transfronteiriço de informações sobre infracções às regras de trânsito relacionadas com a segurança rodoviária é feita através do Sistema Europeu de Informação Sobre Veículos e Cartas de Condução (Eucaris), que permite identificar e notificar o proprietário do veículo registado num país da UE que tenha cometido infrações rodoviárias em outro Estado-membro.

A Eucaris já está em funcionamento e as infracções rodoviárias abrangidas são excesso de velocidade, não usar cinto de segurança, não parar no sinal vermelho, guiar sob influência de álcool e de droga, usar o capacete de forma incorrecta, circular nas vias reservadas e utilizar o telemóvel ao volante.

O Instituto dos Registos e do Notariado assume o estatuto de ponto de contacto nacional, designadamente para a implementação, gestão e operacionalidade da plataforma, além de ser responsável pela base de dados do registo de automóveis, relevante para o intercâmbio transfronteiriço de dados sobre veículos.

Para levantarem os autos de contra-ordenação rodoviária, as entidades fiscalizadoras do trânsito que verifiquem a infracção acedem aos dados através da plataforma eletrónica, por forma a poderem notificarem o condutor.

A lei estabelece "os princípios e as regras do intercâmbio transfronteiriço de informações relativas ao registo de veículos" entre as autoridades portuguesas e as dos outros Estados-membros da União Europeia, "para efeitos de prevenção e investigação de infracções penais".





