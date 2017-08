Comandante da PSP do Porto quer "pelo menos" mais 200 agentes

O comandante metropolitano da PSP do Porto, Miguel Mendes, emitiu esta terça-feira um "clamor de alerta", avisando que, se não receber pelo menos 200 elementos em 2018, "muitas coisas terão de deixar de ser feitas".

"Em 1948, tínhamos 1322 elementos. O efectivo actual, para exactamente as mesmas áreas funcionais de comando e apoio e esquadras, é de 1349 elementos. (...) Claramente, a situação que se vem consolidando merece este clamor de alerta", disse esta manhã o graduado, num discurso a propósito do 150.º aniversário do Comando Metropolitano do Porto.

Falando perante a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, e o director nacional da PSP, Luís Farinha, o mesmo responsável alertou ainda que se o Comando Metropolitano do Porto da PSP não receber, "pelo menos, 200 elementos no próximo ano, muitas coisas terão de deixar de ser feitas".

"Estamos em queda acelerada, pelo menos desde 2011", acrescentou, assumindo que cada vez sente menos "capacidade de voar como o falcão" e que tem a sensação de que o comando metropolitano está perigosamente a aproximar-se do chão", de onde terá "colossais dificuldades para descolar".

"Há anos, retraímos o dispositivo, fechando 11 subunidades, para termos mais efeito para visibilidade, pró-actividade e reactividade. Hoje, mantendo o permanente défice de 230 homens, significa que fechamos definitivamente mais dez esquadras", descreveu, alegando que não é possível fazer mais com "cada vez menos". "Não posso exigir mais aos meus homens", concluiu.

No final do discurso, Miguel Mendes agradeceu aos seus efectivos pela forma "digna, empenhada, honrada e esforçada" com que continuam a entregar-se à missão diária de zelar pela segurança e defesa dos cidadãos. "Sabeis que tento tudo para vos apoiar e cumpro todas as minhas obrigações e deveres de comandante, que sou mais um sem horário e com momentos de dificuldade, mas que, mau grado a espada de Dâmocles, procuro zelar por esta polícia que me merece suprema dedicação e sacrifício", proclamou.

Constança admite falhas

Perante estas declarações, a ministra disse estar consciente de que o efectivo da PSP tem de ser reforçado. "Tenho consciência de que são poucos. Será necessário dar passos mais significativos e por isso estamos neste momento a trabalhar no reforço da capacidade da Polícia de Segurança Pública através de novas admissões", declarou Constança Urbano de Sousa.

No seu discurso, a governante destacou também os resultados operacionais do Comando Metropolitano do Porto. "A diminuição da criminalidade violenta e grave revela sobretudo um grande empenho, uma enorme dedicação e um espírito de missão e profissionalismo desta Polícia de Segurança Pública — entenda-se do Comando Metropolitano do Porto — que é por demais evidente", declarou.

E referiu ainda que, para que a PSP do Porto cumpra a sua missão, é necessário dotá-la de "melhores condições". Algumas dessas melhores condições prendem-se com os equipamentos e infra-estruturas, disse a ministra, adiantando que já foi autorizado um concurso plurianual de cerca de 50 milhões de euros que permitirá entregas anuais de viaturas.

"Tenho consciência que ainda existem muitos constrangimentos. Não obstante, já foi possível dar passos muito concretos na valorização das carreiras dos polícias que servem a PSP", acrescentou ainda.

PSD quer ministra no Parlamento

Entretanto, o PSD vai pedir a audição da ministra no Parlamento sobre os constrangimentos financeiros que considera estarem a comprometer a eficácia das forças de segurança.

O deputado Carlos Abreu Amorim recorda que, quando o PSD interrogou a responsável da pasta da Administração Interna sobre os constrangimentos, cortes e cativações nas forças de segurança, a ministra negou a sua existência. Contudo, segundo avança esta terça-feira o Diário de Notícias, o Comando Territorial do Porto da GNR assume, numa comunicação a todas as chefias do distrito, que os constrangimentos orçamentais para a reparação e manutenção de viaturas são tais que um destacamento territorial sugeriu aos seus postos que privilegiem, quando possível, o patrulhamento a pé e que as viaturas façam mais cinco mil quilómetros do que o recomendado para a mudança de óleo.

Sabemos que a situação não se resume só ao Porto e que o enfraquecimento das forças de segurança também afecta a PSP e o SEF", diz o mesmo deputado. A cinco meses do fim do ano, o deputado garante ter informações segundo as quais a GNR, a PSP e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras "já não têm orçamento para cumprir as missões que se lhe são confiadas". "A situação é dramática, pois não têm meios mínimos para poderem funcionar", sublinha.

A audição parlamentar de Constança Urbano de Sousa só poderá ter lugar em Setembro, quando forem retomados os trabalhos na Assembleia da República.

