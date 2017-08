PSD quer ouvir MAI sobre cortes orçamentais nas forças de segurança

A bancada social-democrata vai pedir a audição da ministra da Administração Interna no Parlamento sobre os constrangimentos financeiros que considera estarem a comprometer a eficácia das forças de segurança nacionais, anunciou esta terça-feira o deputado Carlos Abreu Amorim.

O parlamentar social-democrata afirmou que, quando o PSD interrogou a responsável da pasta da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, sobre os constrangimentos, cortes e cativações nas forças de segurança (GNR, PSP e SEF) a ministra negou a sua existência. Contudo, acrescentou, as notícias agora divulgadas confirmam "a gravidade do problema".

Segundo avança hoje o Diário de Notícias, o Comando Territorial do Porto da GNR assume, numa comunicação a todas as chefias do distrito, que os constrangimentos orçamentais para a reparação e manutenção de viaturas são de tal forma que levam a medidas de contenção rigorosas.

"As notícias confirmam que temos um problema grave na operacionalidade e eficácia na área da segurança interna. Sabemos que a situação não se resume só ao Porto e que o enfraquecimento das forças de segurança também afecta a PSP e o SEF", declarou o deputado. Carlos Abreu Amorim, um dos vice-presidentes do Grupo Parlamentar do PSD, criticou ainda o Governo socialista, afirmando que se registou um corte de 26% ao nível da segurança interna.

"Quando se diz que a austeridade acabou, ela continua e põe em causa os serviços de soberania ao contrário do que aconteceu no período em que havia os constrangimentos impostos pela troika", considerou o deputado. Neste sentido, o Grupo Parlamentar do PSD vai ainda hoje apresentar um requerimento para ouvir as explicações da ministra da Administração Interna. A audição só poderá decorrer em Setembro, quando forem retomados os trabalhos parlamentares.

A cinco meses do fim do ano, o deputado disse ainda ter informações segundo as quais a Guarda Nacional Republica, a Polícia de Segurança Pública e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras "já não têm orçamento para cumprirem as missões que lhes são confiadas". "A situação é dramática, pois não têm meios mínimos para poderem funcionar", sublinhou.

