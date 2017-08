PSD em dose dupla em Viana do Castelo

O PSD de Viana do Castelo apresentou duas listas de candidatos à Assembleia Municipal daquele concelho para as eleições autárquicas de 1 de Outubro, hoje afixadas no tribunal, conforme a Lusa constatou no local.

Uma das listads, apresentada pelo candidato do partido à Câmara de Viana do Castelo, homologada pelos órgãos nacionais e aprovada pela comissão política distrital social-democrata é encabeçada por Eduardo Viana, ex-secretário de Estado Secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade do anterior governo PSD/CDS e actual deputado municipal.

A outra é liderada pelo presidente da comissão política concelhia e atual vereador na Câmara de Viana do Castelo, Eduardo Teixeira.

Cabe ao tribunal, onde decorre hoje o sorteio das listas, que decida qual das duas vai validar.