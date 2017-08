Moradores da Mouraria, em Lisboa, vão poder continuar nas suas casas

Depois de vários meses a pedir ajuda às instituições públicas, os moradores da Rua dos Lagares receberam na segunda-feira a notícia que há muito aguardavam. A Câmara Municipal de Lisboa chegou a acordo com a empresa proprietária do número 25 daquela rua da Mouraria e as 16 famílias que tinham de sair do prédio vão ter novos contratos de arrendamento.

Numa nota de imprensa enviada ao PÚBLICO, a autarquia informa que “foi travada a saída das famílias da Rua dos Lagares” através de um “processo negocial com o proprietário”. O acordo estabelecido “garante a permanência dos agregados nas habitações” e “prevê a realização das obras necessárias”. As 16 famílias vão agora celebrar novos contratos por cinco anos.

“Soubemos ontem à noite, estivemos aqui com a vereadora Paula Marques”, disse ao PÚBLICO Olinda Bernardino, uma das moradoras do prédio, que tinha de abandonar a casa até ao fim de Agosto. “Foi um grande feito”, acrescentou, dizendo-se contente pelo resultado das negociações.

O PÚBLICO ainda não conseguiu contactar a vereadora da Habitação da câmara municipal, Paula Marques. Também não foi ainda possível obter esclarecimentos da empresa proprietária do edifício, a IberAquisições.

Foi no início de Julho que a câmara decidiu envolver-se directamente no conflito que opunha o senhorio e os inquilinos. Estes tinham sido informados, no início deste ano, que os seus contratos de arrendamento não seriam renovados. Alguns moradores teriam de sair em Agosto, a maior parte até ao fim do ano e outros ainda durante 2018.

Depois de terem ido a reuniões da câmara e da assembleia municipal pedir ajuda e de terem lançado uma quase inédita campanha mediática pelo direito à habitação, a vereadora Paula Marques disse-lhes, nos primeiros dias de Julho, que “a câmara não [viraria] as costas a nenhum morador da Rua dos Lagares”.

“A vereadora só nos disse: ‘Vocês ganharam esta batalha. Ainda não a guerra, mas pelo menos esta batalha está ganha’”, afirmou Olinda Bernardino. Para sábado está marcada uma churrascada solidária em frente ao prédio, que a moradora garante que não vai ser desmarcada. “De certa forma é para festejar, estamos todos mais tranquilos e contentes.”

