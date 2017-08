Van Niekerk ganha sem mácula, mas fica longe do recorde nos 400m

Wayde van Niekerk era apontado como o atleta potencialmente mais “mediatizável” dos Mundiais de atletismo de Londres, tentando uma dupla vitória nos 200m e 400m e nesta disciplina, eventualmente, bater o recorde mundial fixado em 2016, nos Jogos do Rio. Nesta terça-feira, na final dos 400m, soube-se antes do tiro de partida que o maior rival do sul-africano, Isaac Makwala, do Botswana, não iria competir, afectado por um vírus que surgiu em vários hóteis onde as delegações estão instaladas, aliviando de forma decisiva a tarefa de Van Niekerk, que confirmou o favoritismo, mas sem melhor marca.

PUB

Van Niekerk ganhou com alguma facilidade, mas não saiu demasiado forte e entrou na recta final a par de um ou outro rivais, para depois se destacar em 43,98s, desligando o esforço nos últimos cinco metros. Enquanto o campeão americano Fred Kerley se afundava na parte final e acabava em último, a prata foi para Steve Gardiner, das Bahamas (44,41s) e o bronze para Abdalelah Haroun, do Qatar (44,48s). Com um dia frio, e com a ausência de Makwala, os tempos finais ficaram aquém, inclusivé, das rondas preliminares e pode dizer-se que a final foi uma pequena desilusão.

Agora, o sul-africano enfrenta o programa final dos 200m, nos quais teve nesta terça-feira a eliminatória, para tentar repetir o feito inédito em Mundiais do americano Michael Johnson, seu antecessor como recordista dos 400m, que em Gotemburgo 1995 ganhou as duas distâncias.

PUB

No salto com vara, uma das questões pertinentes era saber se se manteria a “maldição” do recordista mundial Renaud Lavillenie, que já ganhou tudo no mundo do atletismo menos um título mundial ao ar livre. O francês manteve-se invulgarmente irregular nos meses que antecederam os Mundiais e nesta terça-feira, mesmo tendo feito um bom concurso, teve de se contentar com o terceiro lugar. O americano Sam Kendricks passou todas as barras, inclusivé a 5,89m, ao primeiro ensaio, e aí tudo ficou decidido. O polaco Piotr Lisek também passou 5,89m à primeira, mas depois de ter dispensado as duas tentativas seguintes após um primeiro derrube a 5,82m, e Lavillenie passaria aquela fasquia ao segundo ensaio, numa situação igual à do polaco. A 5,95m Kendricks voltou a ter sucesso, depois de uma primeira falha, Lavillenie “fugiu” para os 6,01m, mas não foi capaz de os transpor. E a vitória rumou ao outro lado do Atlântico.

Nos 3000m obstáculos masculinos, o Quénia aparecia na final com sérias possibilidades de não ganhar o ouro. De facto Ezekiel Kemboi, o duplo campeão olímpico e tetracampeão mundial surgiu em pleno ocaso e perdeu a frente da corrida longe do fim, ficando sós na frente o americano Ivan Jager, o marroquino Soufiane Elbakkali e o queniano restante, Conseslus Kipruto. No entanto, Jager saiu em dificuldade da última vala de água e Elbakkali atrasou-se no último obstáculo, permitindo a Kipruto (8m14,12s) manter em pé a fortaleza queniana na distância.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Outra final que gerava muitas expectativas era a de 800m masculinos. A Europa conseguiu uma rara dobradinha, graças a um ataque do talentoso francês Pierre-Ambroise Bosse que o colocou na frente aos 600m para aguentar na recta final o regresso de alguns favoritos, em especial do polaco Adam Kszczot, triunfando com 1m44,67s contra 1m44,95s do centro-europeu. O Quénia só teve um homem na final e este prevaleceu para o bronze por um triz (1m45,21s a 1m45,25s) face ao talentoso britânico Kyle Langford.

No dardo feminino, a recordista mundial, Babora Spotáková, liquidou a questão ao segundo ensaio, com 66,76m, tendo duas chinesas ficado no pódio logo a seguir — Li Ligwei com um máximo pessoal de 66,25m, e Lyu Huihui (que batera o recorde asiático na qualificação), com 67,59m.

Quanto a presenças portuguesas, Lorène Baziolo correu a segunda eliminatória dos 200m, ficando em sexto lugar com 23,85s, longe do seu melhor, e foi eliminada.

PUB

PUB