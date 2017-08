Raúl Alarcón reforça liderança na Volta a Portugal

O líder da Volta a Portugal saiu mais líder da quarta etapa, que terminou no alto da Sra. da Graça. Raúl Alarcón (W52-FC Porto) deixou a concorrência para trás e conquistou a segunda vitória na presente edição da prova, quadruplicando a vantagem sobre o adversário mais próximo na geral. Essa posição era ocupada por Alejandro Marque no início do dia (a seis segundos), mas o espanhol do Sporting-Tavira foi sétimo classificado na etapa, perdendo 19 segundos, e caiu para o quarto posto da geral. Na vice-liderança surge agora outro ciclista “leonino”, o italiano Rinaldo Nocentini, a 25 segundos, após ter sido terceiro na Sra. da Graça.

Alarcón avançou para o triunfo a menos de dois quilómetros da meta. O camisola amarela desferiu um primeiro ataque que Marque conseguiu acompanhar, mas a cerca de 500m o ciclista do W52-FC Porto voltou a atacar – e dessa vez seguiu sozinho até ao topo, cruzando a meta em 4h02m52s. Três segundos depois chegavam o companheiro de equipa Amaro Antunes e Rinaldo Nocentini, enquanto Gustavo Veloso e Alejandro Marque perderam 19 segundos. Outros candidatos, como Sérgio Paulinho (Efapel) ou Rui Sousa (RP-Boavista), perderam respectivamente 1m09s e 2m19s. Na quarta-feira a etapa tem 179,6km entre Boticas e Viana do Castelo.

