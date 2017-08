Mourinho só admite Bale no United caso este falhe Supertaça europeia

O treinador José Mourinho reconheceu nesta terça-feira o interesse do Manchester United na contratação do futebolista Gareth Bale, mas só admite um esforço pela contratação caso o galês fique de fora da Supertaça europeia, terça-feira em Skopje, Macedónia.

“Se jogar amanhã, não equaciono (contratá-lo). Se jogar é porque está nos planos do seu treinador e do clube. Será porque nos seus próprios planos e ambições está continuar no Real Madrid”, justificou.

Assim, se Bale deseja regressar a Inglaterra para ingressar no Manchester United, Mourinho só o admite caso não o tenha como adversário na Supertaça Europeia.

“Se não está nos planos do clube e é verdade que está na porta de saída, como escrevem muitos jornalistas, vou estar no outro lado e lutar com outro treinador que também espera. Mas se jogar terça-feira, é sinal mais do que evidente de que vai continuar”, disse.

