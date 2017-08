Cristiano Ronaldo começa Supertaça europeia no banco

Cristiano Ronaldo vai come��ar no banco a decisão da Supertaça europeia, entre o Real Madrid e o Manchester United. Ainda com poucos dias de trabalho com a equipa de Zidane, o português foi rendido por Bale. Benzema e Isco formam o resto do tridente atacante da formação espanhola.

Já no Manchester United, José Mourinho chamou o ex-benfiquista Matic, contratado esta temporada ao Chelsea. Será a estreia oficial do médio sérvio com a sua nova equipa, que irá ainda alinhar com Lindelof e Lukaku, que também reforçaram o conjunto inglês.

"Onzes" titulares

Real Madrid: Keylor; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Bale e Benzema.

Manchester United: De Gea; Valencia, Lindelof, Smalling, Darmian; Matic, Herrera, Pogba; Mkhitaryan, Lukaku e Lingard.

