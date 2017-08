A Inglaterra é do biopic de Morrissey

Como é que era Morrissey antes dos Smiths e da carreira a solo? England is Mine, o biopic do cantor que saiu no início do mês em Inglaterra, pretende responder a essa questão. A ideia é mostrar Steven Patrick Morrissey, como era conhecido antes de desistir dos primeiros nomes, um jovem de Manchester introvertido, frustrado, obcecado pela escrita, a música e os livros. É uma tarefa complicada pelo facto de que Mark Gill, o realizador e conterrâneo do cantor, não tem recurso a canções dos Smiths – apesar de haver uma aproximação a Nowhere fast no trailer –, muito menos o aval de Morrissey, que lançou a sua autobiografia em 2013 – o guião do filme estava finalizado antes disso – e não é dado a deixar outros contarem a sua própria história, não podendo sequer usar as suas palavras.

Desenrolando-se entre 1976 e 1982, o ano em que os Smiths começaram, England is Mine acompanha-o, com uma vontade de emular os dramas dos anos 1960 britânicos que tanto influenciaram o universo de Morrissey, desde os tempos em que ainda não tinha a icónica poupa no cabelo, algo que vai crescendo gradualmente ao lado do filme, quando era um adolescente desajustado de 17 anos que escrevia sobre a cena musical da sua cidade. O filme segue-o também pela banda punk, The Nosebleeds, que partilhou com Billy Duffy, alguém que viria não só a ser conhecido como guitarrista dos The Cult, mas também a apresentar Morrissey a Johnny Marr, o mago da guitarra cuja parceria com Morrissey, há muito quebrada, era o centro da magia dos Smiths.

O filme, cujo nome vem da letra de Still ill, do álbum de estreia de 1984 da banda que imortalizou Morrissey, marca a estreia em longas-metragens de Mark Gill, realizador que em 2011 rodou a curta The Voorman Problem, nomeada para um Óscar e um BAFTA. Quem faz de Morrissey é Jack Lowden, o actor que protagonizou o recente Um Jogo de Honra, foi um dos pilotos de Dunkirk e fez de Nikolai Rostov na adaptação de 2016 que a BBC fez de Guerra & Paz. Além dele, Jessica Brown Findlay, de Downton Abbey, e nomes menos badalados como Jodie Comer, Laurie Kynaston (como Johnny Marr) ou Adam Lawrence (como Billy Duffy) compõem o elenco. A história foca-se na relação de Morrissey, que durante as primeiras décadas de fama se definia como celibatário, com as mulheres que o rodeavam na altura e o inspiraram a sair do casulo e a fazer música. A crítica britânica, em sítios como o The Guardian, não tem sido simpática com o filme em si, mas tem elogiado bastante a presetação de Lowden, que, dizem, ajuda a elevar tudo. E amigos de infância do ícone da música, como James Maker, dizem que é tudo completamente fabricado.

