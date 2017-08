Orangotango que usava língua gestual morreu aos 39 anos

Para a sua espécie, Chantek já era um idoso. Este orangotango de 39 anos vivia há 20 no Jardim Zoológico de Atlanta, nos Estados Unidos, e era conhecido por ser um dos primeiros a aprender a língua gestual humana. Morreu nesta segunda-feira.

Segundo o comunicado daquele jardim zoológico, Chantek era muito próximo dos seus cuidadores e usava a língua gestual para comunicar com eles. Mas com desconhecidos era “tímido” e usava formas de comunicar típicas dos orangotangos, como as vocalizações e gestos únicos.

“Ele tinha uma personalidade única e uma forma especial de se relacionar e comunicar com aqueles que o conheciam melhor. Foi um privilégio tê-lo connosco durante 20 anos e ter esta oportunidade de lhe oferecer um ambiente natural onde ele teve oportunidade de conhecer e viver com a família de orangotangos”, disse em comunicado Hayley Murphy, vice-presidente da Divisão Animal. “A sua família vai sentir muitas saudades.”

Chantek nasceu a 17 de Dezembro de 1977 no Centro de Investigação de Linguagem de Yerkes, da Universidade de Emory, em Atlanta. Quando foi transferido para o Jardim Zoológico, já tinha aprendido língua gestual. Ainda não se identificou a causa da morte do orangotango, que tinha problemas cardíacos.

