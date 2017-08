Samsung lança versão reforçada do S8

“Robusto” e “resistente” são os adjectivos que a Samsung está a utilizar para descrever a nova versão do Galaxy S8, o Active. O smartphone, que chega às lojas norte-americanas esta semana, foi concebido para sobreviver a ambientes extremos (como eventos desportivos ou locais com condições meteorológicas adversas).

A nova moldura metálica não o torna indestrutível, mas ajuda o smartphone a sobreviver a quedas de 1,5 metros de altura. O aparelho também pode ser submerso à mesma profundidade durante 30 minutos sem se estragar. O telemóvel vem ainda com uma nova bateria, para que funcione mais tempo entre carregamentos. Não é o primeiro smartphone resistente da Samsung. Vários aparelhos da gama Galaxy S, os precedentes do Galaxy S8, têm uma versão Active. O próprio S8, lançado em Março, é à prova de água (até uma profundidade de metro e meio).

O sector destes smartphones robustos está em crescimento: segundo dados do analista de mercado Technavio deve continuar a aumentar cerca de 2,1% por ano até 2021. Além do novo modelo da Samsung, este ano foram lançados o LG X Venture (vem com características de robustez equivalentes ao Active S8), e o Motorola Moto Z Force, que tem um ecrã difícil de partir por utilizar multiplas camadas de vidro e plástico.

Apesar de serem rotulados como "híper-resistentes", todos os aparelhos acima mencionados (incluindo a gama Active da Samsung) destinam-se a pessoas que não querem abdicar das funcionalidades típicas de um smartphone (ecrã de toque com grande sensibilidade, alta qualidade fotográfica, qualidade de imagem no ecrã). Para uso profissional em industrial, combate a incêndios, ou ambientes militares há, por exemplo, o Panasonic Toughpad FZ-E1 (a meio caminho entre um smartphone e uma tablet), que foi criado para resistir a quedas de três metros, e ser utilizado em espaços onde se manuseiam gases tóxicos e inflamáveis sem perigo. Vem ainda com um ecrã possível de operar com luvas e que detecta gotas de chuva para não as confundir com dedos, e um aquecedor interno para aquecer o aparelho (e permitir que continue a funcionar) com temperaturas abaixo dos 12 graus centígrados. Custa perto de 1500 euros. Já o Caterpilar S60 (disponível em Portugal por 800 euros) aguenta quedas de 1,8 metros e consegue estar submerso a uma profundidade de cinco metros durante uma hora.

Para já, o novo Galaxy Active S8 é exclusivo ao operador norte-americano AT&T (custa 850 dólares). Nas próximas semanas, a Samsung deverá anunciará o lançamento global do seu novo Galaxy Note 8. Será o primeiro modelo da gama Note – uma série de aparelhos com características e um tamanho a meio caminho entre um smartphone e um tablet – a ser lançado depois dos problemas com as baterias do Galaxy Note 7, que começaram em Agosto do ano passado.

Mesmo depois do fiasco com o Note 7 (que foram desligados, devolvidos e pararam de ser produzidos), a Samsung continua a estar no topo de vendas de smartphones a nível mundial. Segundo dados da analista de mercado IDC, a marca sul coreana registou um crescimento de 1,4% nas vendas de smartphones no último trimestre, com o sucesso do S8 e do S8+ a ajudar à subida.

O mesmo relatório da IDC mostra uma descida global nas vendas de smartphones: foram vendidos 341,6 milhões de unidades no segundo trimestre de 2017, menos 1,3% que no mesmo período do ano passado. Apesar de muitos mercados estarem maduros e a procura estar longe da de outros tempos, os analistas da IDC estão confiantes sobre o futuro do mercado e definem 2017 como um "ano de recuperação".

O lançamento de novos aparelhos topo de gama pelas líderes de mercado Samsung e pela Apple deve impulsionar as vendas. “Todos os olhos vão estar virados para os topos de gama de alto nível que devem chegar este Outono”, disse em comunicado Anthony Scarsella, que acompanha a evolução do mercado de smartphones para a IDC. “Esperamos que todas as grandes marcas promovam os seus mais recentes topos de gama com uma série de pacotes e promoções”.

Além das vendas da Apple e da Samsung, que lideram o mercado, terem aumentado pouco (1,4% e 1,5%, respectivamente), as três outras marcas com mais vendas de smartphones (as chinesas Huawei, Oppo e Xiami) registaram um crescimento igual ou superior a 20%. A Xiaomi, em particular, registou uma subida de 58,9% nas vendas deste trimestre em relação ao mesmo período ano anterior.

Além do Samsung Note 8 (que deve ser apresentado num evento da marca a 23 de Agosto, em Nova Iorque), espera-se que a Apple também lance em breve o próximo iPhone, que marcará o décimo aniversário do telemóvel que criou o conceito de smartphone moderno.

