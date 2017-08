Fnac Portugal alerta para emails fraudulentos

A Fnac Portugal está a alertar os clientes para uma onda de emails fraudulentos, que estão a ser enviados em nome dae empresa, a pedir novos pagamentos de produtos já adquiridos no site da Fnac. O comunicado, publicado esta segunda-feira, está a ser divulgado no Facebook e no site da empresa.

“As mensagens falsas que foram enviadas na presente data apresentam o mesmo aspecto gráfico e a identificação de uma mensagem original enviada pela FNAC.PT”, lê-se no comunicado da empresa. Trata-se de um ataque de phishing (uma técnica que consiste em enganar os utilizadores, levando-os a fornecer informações confidenciais e privadas). A Fnac assegura que as bases de dados dos clientes (incluindo a informação bancária) estão a salvo, visto que a empresa não "conserva dados bancários dos seus clientes, incluindo os dados dos cartões de pagamento que sejam utilizados no seu site".

A Fnac pede que os clientes ignorem quaisquer emails suspeitos: “Em caso algum o cliente que seja destinatário deste tipo de email deverá aceder, confirmar ou inserir os seus dados pessoais, nomeadamente os seus dados bancários, nem tão pouco subscrever qualquer serviço que lhe seja proposto”.

A Fnac acrescenta que já accionou todos os meios legais e que está em curso uma investigação.

