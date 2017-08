Independentistas apelam a paralisação em Cabinda nas eleições angolanas

Os independentistas da FLEC-FAC apelaram esta segunda-feira à "paralisação total" no enclave de Cabinda nas eleições angolanas de 23 de Agosto, afirmando que "cada cabinda que colocar um voto" assume "que é angolano".

O apelo consta de um comunicado assinado pelo seu porta-voz, Jean Claude Nzita, no qual a direção político-militar da Frente de Libertação do Estado de Cabinda - Forças Armadas Cabindenses (FLEC-FAC) afirma que as eleições são do "país ocupante".

"Votar em Cabinda nas eleições de 23 de Agosto de 2017 é abdicar da identidade Cabinda, aceitar a inaceitável integração belicista de Cabinda em Angola, é conspurcar a memória de todos os nossos antepassados e mártires que combateram o colonialismo português e o neocolonialismo angolano", lê-se no comunicado.

A FLEC-FAC recorda que a 1 de Fevereiro de 1885 foi assinado o Tratado de Simulambuco, que tornou aquele enclave num "protectorado português", o que está na base da luta pela independência do território. Desde 2016, com o recrudescimento da atividade guerrilheira, as FAC já reivindicaram ataques que provocaram a morte, naquele território, a dezenas de militares.

O enclave de Cabinda, no onshore e offshore, garante uma parte substancial da produção total de petróleo por Angola, actualmente superior a 1,6 milhões de barris por dia. "Cada Cabinda que colocar um voto numa urna angolana está a assumir que é angolano, a apoiar a repressão de Angola em Cabinda, a defender a humilhação do povo de Cabinda por Angola, a apoiar os assassinatos cometidos pelas Forças Armadas de Angola contra os nossos irmãos, a defender as prisões arbitrárias, a apoiar aqueles que praticam um genocídio identitário no nosso solo, e a consentir a corrupção e a lapidação de Cabinda pelas elites angolanas", afirma a FLEC-FAC.

Dos mais de 200 mil eleitores inscritos na região votaram, nas eleições gerais de 2012, pouco mais de 121 mil, tendo-se registado 2698 votos nulos e 1878 em branco. "Qualquer cabinda deverá unicamente votar no referendo para a autodeterminação do nosso povo. Eleições em Angola não são eleições em Cabinda", conclui aquela organização independentista.

Às eleições do próximo dia 23 concorrem seis formações políticas - MPLA, UNITA, CASA-CE, PRS, FNLA e APN -, estando em condições de votar 9.317.294 eleitores. A campanha eleitoral arrancou a 23 de Julho e prolonga-se até ao 21 de Agosto. Serão eleitos o parlamento, o presidente da República e o vice-presidente.

