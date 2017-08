Num só dia, o milagre irlandês passou a ser 30% menos impressionante

De uma recessão profunda para taxas de crescimento nunca vistas em países avançados, de dificuldades de financiamento para excedentes externos confortáveis e de um Estado em quase falência para uma dívida pública das mais baixas da zona euro. A Irlanda não precisou de mais de três anos após a saída da troika do país para passar a apresentar indicadores económicos que são a inveja dos seus parceiros europeus.

Um autêntico milagre que é apresentado como um exemplo a seguir pelos apoiantes do modelo seguido, mas que mesmo assim é visto com algum cepticismo pelos que mais duvidam da verdadeira melhoria da situação vivida pelos irlandeses. Agora foram as próprias autoridades estatísticas irlandesas a entrar neste debate, oferecendo aos irlandeses e ao resto do mundo uma perspectiva mais real (e menos impressionante) daquilo que é actualmente o estado da economia na Irlanda.

No passado dia 14 de Julho, a agência responsável pelas estatísticas oficiais na Irlanda — o Central Statistics Office (CSO) — passou a divulgar um novo indicador para medir a dimensão da economia do país a que chamou rendimento nacional bruto (RNB) modificado. Este indicador não vem substituir o mais tradicional produto interno bruto (PIB), que continuará a ser calculado da mesma forma, mas serve, de acordo com a autoridade estatística, para dar, todos os anos, uma imagem mais correcta e estável do verdadeiro estado da economia irlandesa, já que se retiram da análise diversos efeitos de distorção e volatilidade gerados pela acção das multinacionais no país.

Os números apresentados mostram a enorme diferença entre este novo indicador e o PIB. Enquanto o PIB de 2016 ascendeu a 275,6 mil milhões de euros, o RNB modificado ficou-se pelos 190 milhões de euros, isto é, quase um terço menos (-31%).

Mais do que um detalhe estatístico

Se se usar o RNB modificado em vez do PIB para analisar a economia irlandesa, as conclusões a que se chega são substancialmente diferentes. Desde logo, em termos per capita, os irlandeses deixam de aparecer tão espantosamente acima em termos de riqueza face aos seus parceiros europeus, embora continuem a ficar claramente acima da média da zona euro.

Depois, há implicações para a avaliação da situação das finanças públicas. Se a dívida pública em percentagem do PIB se situou em 2016 nuns bastante confortáveis 73%, quando se usa o RNB modificado como referencia para a capacidade do país fazer face aos seus compromissos, o rácio da dívida em 2016 passa a ser de 106% do PIB, um valor que colocaria a Irlanda entre os países com situação mais frágil (embora ainda distante, por exemplo, dos quase 130% de Portugal).

Olhando para trás, quando a crise europeia atingiu o seu auge em 2012, o rácio da dívida em percentagem do PIB foi de 120%, mas em percentagem do RNB modificado foi de 160%, o que mostra que os problemas registados no país podem ter sido mais graves do que se pensava.

O que é que explica estas diferenças tão grande? E será lógico aplicar este indicador na análise à economia irlandesa, quando não se faz o mesmo aos outros países?

O RNB modificado agora calculado (e destacado) pela autoridade estatística irlandesa é uma aproximação ao RNB que já vem sendo ao longo dos anos publicado para a generalidade dos países. Enquanto o PIB mede a riqueza obtida dentro do território de um determinado país (quer por residentes, quer por não residentes), o RNB concentra-se nos resultados registados pelos agentes que vivem efectivamente no país. O que isto significa, por exemplo, é que os rendimentos obtidos por uma multinacional estrangeira por via de um investimento directo que tenha realizado no país são contabilizados no cálculo do PIB, mas não no do RNB.

Ao longo dos anos, para a generalidade dos países, este não é mais do que um mero detalhe estatístico, uma vez que a diferença entre o PIB e o RNB é sempre marginal. Este não é, contudo, o caso da Irlanda.

O tigre celta (como é conhecida a economia irlandesa pela forma como a partir dos anos 1960 conseguiu um desempenho económico muito forte) baseou uma grande parte do seu sucesso na capacidade para atrair para o país multinacionais internacionais que fizeram da Irlanda o centro financeiro das suas operações à escala mundial. Empresas tecnológicas como a Google e a Microsoft ou companhias aéreas de grande dimensão têm sedes na Irlanda, onde beneficiam de um regime fiscal mais favorável, e de onde retiram elevados rendimentos, que (a par de outros factores como a elevada depreciação de aviões) provocam uma distorção significativa no valor do PIB.

Como crescer 26% num ano?

Já há muitos anos que diversos economistas alertavam para a necessidade de usar outros indicadores para além do PIB para analisar a economia irlandesa, mas foi quando foram conhecidos os dados do PIB de 2015 que as próprias autoridades do país decidiram que era preciso fazer alguma coisa. Nesse ano, em larga medida por causa de operações extraordinárias realizadas por multinacionais, o PIB irlandês cresceu 26%, um número nunca antes visto em países avançados.

Por muito positivo que estivesse a ser o desempenho económico do país, tornou-se evidente para todos os irlandeses — e, principalmente, para aqueles que continuam a sentir dificuldades em retirar o benefício da retoma — que existe um desencontro muito acentuado entre aquilo que mostra o PIB e o que efectivamente acontece na chamada economia real, a que afecta mais os irlandeses e que é dominada, não por multinacionais, mas por pequenas e médias empresas.

Jennifer Banim, um dos responsáveis máximos da agência estatística irlandesa, explicou, em declarações citadas pelo Financial Times, que o indicador alternativo tem como objectivo “remover os efeitos da globalização dos dados económicos”, algo que os irá tornar “mais estáveis ao longo do tempo” e “mais imunes aos choques e a factores extraordinários”.

Para além disso, contudo, o impacto mais significativo que pode resultar deste maior destaque que é dado a um indicador como o RNB modificado (em detrimento do PIB) pode estar nas consequências em termos de decisões políticas. O ministro das Finanças irlandês reagiu aos números, que apontam para um peso maior da dívida pública, afirmando que é evidente que há muito trabalho a fazer ao nível da consolidação orçamental. E, tanto na Irlanda como noutros países que procuram casos de sucesso que possam imitar, a leitura relativamente ao impacto positivo de uma política baseada na atracção do investimento estrangeiro por via fiscal pode tornar-se agora um pouco mais moderada.

