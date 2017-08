Portimonense vence Boavista no regresso à I Liga

O Portimonense conseguiu vencer nesta segunda-feira o Boavista, por 2-1, no jogo que assinalava o regresso dos algarvios à I Liga. Em Portimão, a equipa treinada por Vítor Oliveira esteve em desvantagem – golo de Rochinha, aos 22 minutos -, mas conseguiu somar os primeiros três pontos no campeonato com os golos no segundo tempo de Rúben Fernandes (54’) e Tabata (85’).

Numa partida equilibrada, os “axadrezados” colocaram-se em vantagem aos 22 minutos, num excelente golo de Rochinha. Sem grandes oportunidades para as duas equipas, o resultado não sofreu alterações até ao final dos primeiros 45 minutos.

Na segunda parte, num lance de bola parada, os algarvios conseguiram chegar ao empate: após um canto, Rúben Fernandes, na pequena área, desviou para o fundo da baliza de Vágner, que não conseguiu travar o remate do defesa central do Portimonense.

Com a igualdade, os dois treinadores mexeram na equipa e Vítor Oliveira acabou por ser mais feliz. A cinco minutos do fim, num lance onde a defesa boavisteira não fica isenta de culpas, a bola atravessou toda a área e chegou a Bruno Tabata do lado direito, que com um remate em arco fixou o resultado final, em 2-1.

